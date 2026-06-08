Un mundial desangelado que no dejará mucho dinero: IMEF

México es un país futbolero, pues al menos seis de cada 10 mexicanos es aficionado al deporte del balompié, pero en esta ocasión no hay euforia que valga.

Cuando seremos sede, al menos de una parte del Mundial 2026 (13 partidos de más de 100), se siente la falta de pertenencia con esta justa "por las migajas de partidos" y con la selección, el ver que no se concluyen las obras en tiempo y el escaso ánimo generalizado de los aficionados por boletos caros que superan 70 veces a los de México 86, ocasionará que la derrama económica no sea mayor a los 4 mil millones de dólares.

Lo anterior significa un incremento adicional al Producto Interno Bruto (PIB) de 0.15%, de ahí que, por mucho, la economía mexicana se estima podría crecer 1.15% al concluir 2026, observa el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El #Mundial2026 será más que fútbol: una oportunidad para analizar economía, negocios, finanzas e integración de América del Norte.



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Al presentar la primera parte de la ponencia IMEF "Más que futbol", se dejó claro que la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un fenómeno multidimensional que trasciende lo deportivo, opera bajo una óptica empresarial sólida: derechos de transmisión, patrocinio y ventas de entrada.

Pero también se trata de un evento que combina economía, geopolítica, negocios y desarrollo social, y que puede marcar un punto de inflexión en la integración de América del Norte.

Limitaciones y expectativas sobre la participación mexicana

La FIFA esperaba una derrama de 13 mil millones de dólares, pero recién modificó su estimación a 8.9 mil millones de dólares, "porque en Estados Unidos no se tendrá la derrama que esperaban por ocupación hotelera, visitas, venta de boletos, allá tampoco será bonanza mundial", dijo Federico Rubli Kaiser, autor del apartado "El camino hacia las sedes".

El presidente de la ponencia IMEF 2026, José Domingo Figueroa Palacios señaló que en este Mundial el acceso a los estadios será mínimo para los mexicanos porque el precio de los boletos es 70 veces mayor en comparación a la justa mundialista anterior en el territorio mexicano.

"Los boletos de México 86 tenían un precio de 700 pesos en promedio, y ahora es en promedio de 50 mil pesos y por muy pocos partidos", comentó.

De su parte, la autora del apartado "Hacia un sistema de pagos digital integral en México", Samantha Beltrán estima que la derrama económica oscilará entre 2 mil a 4 mil millones de dólares.

El documento expone que los beneficios del Mundial 2026 no serán únicamente en términos de ingresos y visitantes, también por las mejoras estructurales: infraestructura, digitalización, sistemas de pago, desarrollo del talento y fortalecimiento institucional, en el cual no se tienen las mejores experiencias hasta la fecha por muchas de las obras que se encuentran inconclusas, dijo Rubli.

El IMEF, que preside Gabriela Gutiérrez, explica que el Mundial 2026 es un "medio tiempo" en el proceso de integración regional, esto es, un momento de evaluación y ajuste antes de una nueva etapa económica que se presenta nuevamente por el T-MEC.

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