¿Se unirán a las manifestaciones en la inauguración del Mundial? Azteca ignora notificación de Palcohabientes

Luego de que se notificó a la FIFA en México sobre las medidas cautelares dictadas por un juez a favor de palcohabientes y plateístas del Estadio Azteca/Banorte/Ciudad de México, este lunes se hizo lo propio con el inmueble pero ningún directivo los recibió.

El secretario general de la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, Roberto Ruano junto a Alfred Morales, abogado de la Asociación en compañía de un notario público, se presentaron en la puerta 1 del estadio para hacer el acto de notificación.

Sin embargo, al querer entregar la notificación por escrito de las medidas cautelares, se les negó el acceso y nadie les recibió el documento.

Foto: José Andrés Díaz



Por ende, el abogado Morales hizo el acto de aventar por debajo de la reja el paquete de papeles con las medidas cautelares, ya que ningún directivo del estadio se dignó a recibirlos.

Estas medidas cautelares dictan que los palcohabientes y plateístas, tienen derecho tanto a rentar sus espacios en el estadio a quien así lo deseen conveniente, como al ingreso de alimentos y bebidas, lo cual el inmueble se los ha negado, sin importarle lo ya dictado por un juez de distrito en la Ciudad de México.

Se presentarán el martes para abastecer sus palcos

Es semana de inauguración mundialista y se vienen sendos problemas, porque Ruano y Morales ya advirtieron que se presentarán el martes a las 14:00 horas en la puerta 1 del Estadio Azteca, para ingresar a sus palcos y abastecerlos de alimentos y bebidas, tal y como sus títulos de propiedad lo permiten.

"Este documento es para efecto de que ellos no vayan a decir que omitimos, con base en las medidas, que no se les señaló qué día y hora veníamos a surtir los palcos", explicó el abogado Morales para después ingresar los documentos por debajo de la reja.

Estadio Banorte rechaza notificación judicial



El abogado Alfred Morales y Roberto Ruano acudieron al Estadio Banorte para notificar medidas cautelares a favor de palcohabientes y plateístas; sin embargo, personal del inmueble se negó a recibir la documentación.



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"Nos obligan a aceptar el apoyo de la CNTE": Roberto Ruano

Por su parte, el secretario general de la Asociación, Roberto Ruano, explotó en contra de Emilio Azcárraga Jean, dueño del Estadio Azteca, por no recibirlos y nunca darles la cara.

Incluso, amenazó con que la postura del Coloso de Santa Úrsula, los está orillando a aceptar el apoyo que, aseguró, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya les han ofrecido, al igual que manifestantes del caso Ayotzinapa, quienes han señalado que el día de la inauguración del Mundial, se manifestarán en el inmueble para obligar a que el gobierno haga caso a sus peticiones.

"Quiero hacerle el último llamado a Emilio Azcárraga para sentarnos de hombre a hombre a platicar, a negociar esto. Llevamos dos años en la lucha y no hemos tenido una sola comunicación de su parte. Esto él ha querido que lleguemos a esta instancia, no han querido dialogar con nosotros a pesar de mis constantes llamados al diálogo.

"Nos están orillando a que también aceptemos el apoyo que nos está ofreciendo la CNTE, los Ayotzinapos, etcétera. Y si no hay diálogo de aquí al miércoles, pues el jueves pediremos el apoyo de nuestros amigos que también están protestando porque nunca permitiremos que ningún organismo extranjero (FIFA) venga a pisotear el derecho que tenemos los mexicanos", declaró Ruano.