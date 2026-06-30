Sheinbaum felicita a la Selección tras el pase a octavos

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su victoria 2-0 sobre Ecuador y por asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, al destacar que el equipo logró unir al país con su desempeño en la cancha.

A través de su cuenta de X, la mandataria afirmó que el conjunto nacional jugó "con el corazón, con el alma y con orgullo" y sostuvo que el triunfo dejó "una alegría inolvidable" para millones de mexicanos.

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!", escribió.

La felicitación llegó minutos después de que Sheinbaum siguiera el encuentro desde el Fan Fest instalado en Azcapotzalco, donde convivió con aficionados acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Horas antes, durante su conferencia matutina, había adelantado que acudiría a uno de los espacios públicos habilitados para ver el partido.

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Celebraciones y seguimiento del partido en espacios públicos

La presidenta también republicó el mensaje difundido por la cuenta oficial del Gobierno de México, que celebró el resultado con la frase: "¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Futbol 2026. Clasifica a octavos de final".

La victoria colocó a México entre los 16 mejores equipos del torneo y desató festejos en los Fan Fest y plazas públicas habilitadas para seguir la Copa del Mundo, una estrategia que el Gobierno federal y la Ciudad de México promovieron para acercar el torneo a la afición.

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