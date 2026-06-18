Sheinbaum celebra triunfo de México tras partido contra Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras la victoria de 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que aseguró el primer lugar de su sector cuando aún resta una jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", escribió la mandataria en sus redes sociales.

Durante el encuentro, la mandataria compartió una fotografía acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, y un video elaborado con inteligencia artificial para celebrar el gol del conjunto dirigido por Javier Aguirre, que se mantiene invicto en la Copa del Mundo.

¡México venció a Corea!



Tras el triunfo del Tri sobre Corea del Sur, la afición estalló en alegría con porras, banderas y gritos de apoyo en una noche para recordar. ?



: Aracely Martínez (@aracelmar) / Ovaciones pic.twitter.com/8EXyOnwSO8 — Ovaciones (@ovaciones) June 19, 2026

El gol de Luis Romo fue suficiente para que el Tricolor sumara tres puntos decisivos y garantizara el liderato del Grupo A. Con ello, México llegará a su último compromiso de la primera fase con la clasificación encaminada y con ventaja en la carrera hacia los octavos de final.

La imagen difundida por Sheinbaum la muestra caminando por uno de los pasillos de Palacio Nacional con la camiseta verde de la Selección Mexicana, de la mano de su esposo. En la espalda aparece la leyenda "Presidenta" y el número 1, en una referencia al lugar que ocupa el equipo nacional en su grupo.

El material también incluye un video generado con inteligencia artificial en el que la presidenta aparece celebrando la anotación mexicana, una publicación que rápidamente se sumó al entusiasmo que ha provocado el desempeño del Tricolor entre aficionados dentro y fuera del país.

La fotografía fue captada junto a su esposo, Jesús María Tarriba, en uno de los salones de Palacio Nacional. La escena mezcla el ambiente institucional con la fiebre mundialista que domina calles, plazas públicas y zonas de reunión habilitadas para seguir los partidos.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que vería el encuentro desde Palacio Nacional acompañada de su esposo. También dejó abierta la posibilidad de acudir al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino para presenciar el partido frente a Chequia, con el que México cerrará su participación en la fase de grupos.

México llega fortalecido a la siguiente fase

El triunfo sobre Corea del Sur consolidó el buen arranque del equipo de Javier Aguirre en un Mundial que tiene a México como una de las sedes principales, junto con Estados Unidos y Canadá.

La Selección Nacional ha conseguido conectar con la afición en medio de un ambiente festivo que se extiende por todo el país. El liderato del Grupo A permite encarar el último partido de la primera ronda con menos presión y con la mirada puesta en la etapa de eliminación directa.

? ¡MÉXICO AVANZA DE FASE!



El combinado nacional derrota a Corea del Sur en Guadalajara, se queda con los tres puntos, el liderato del grupo y su boleto a la siguiente ronda tras una gran actuación y el gol de Luis Romo. ? pic.twitter.com/IZPK8fbLqO — Ovaciones (@ovaciones) June 19, 2026

El Mundial mantiene el ánimo en las calles

Mientras el torneo avanza, las celebraciones se han multiplicado en plazas, fan fest y espacios públicos habilitados para seguir los encuentros. La victoria frente a Corea del Sur reforzó la expectativa de que México pueda convertirse en uno de los protagonistas de la siguiente fase.

Con el primer objetivo cumplido, el Tricolor afrontará el duelo ante Chequia con la tranquilidad de haber asegurado la cima de su grupo y con una afición que vuelve a ilusionarse con una actuación histórica en casa.

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