Mundial dispara turismo: México prevé derrama de mil 800 mdd

La Secretaría de Turismo informó que los hoteles de las ciudades sede alcanzan niveles de ocupación de entre 85% y 95 % durante los días de partido, mientras que más de 730 mil personas han participado en festivales futboleros y Fan Fest organizados en distintos puntos del país.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, aseguró que México registra el mayor crecimiento de visitantes entre los tres países anfitriones de la Copa del Mundo. Entre enero y abril de este año ingresaron al país 16.5 millones de visitantes internacionales, cifra 5.5% superior a la observada en el mismo periodo de 2025.

Durante la conferencia de prensa "Derecho de Réplica" en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que el comportamiento del turismo contrasta con versiones que anticipaban una respuesta limitada de aficionados y visitantes durante las primeras semanas del torneo.

Hoteles llenos y plazas abarrotadas

Además de la alta ocupación hotelera, la dependencia reportó más de 730 mil asistentes a los Fan Fest y festivales futboleros instalados en distintas ciudades. La afluencia incluye tanto turistas extranjeros como visitantes nacionales que se han desplazado para seguir los partidos y participar en las actividades paralelas al torneo.

La funcionaria también reportó una mayor movilidad hacia destinos que tradicionalmente forman parte de la oferta turística mexicana, entre ellos Xochimilco, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y rutas gastronómicas promovidas durante el Mundial.

Proyectan más de 10 millones de visitantes en junio

La expectativa del gobierno es que junio cierre con más de 10 millones de visitantes internacionales y que el Mundial genere una derrama económica superior a mil 800 millones de dólares para el sector turístico.

La apuesta oficial va más allá de los ingresos inmediatos. Rodríguez Zamora consideró que la exposición internacional derivada del torneo fortalecerá la llegada de visitantes en los próximos años, como ocurrió en otras sedes mundialistas.

Durante el encuentro con medios de información, el gobierno rechazó tres narrativas que dominaron parte de la conversación pública durante los últimos días: que la inauguración del Mundial fue un desastre, que la administración federal entregó el control de las plazas docentes a la CNTE y que el turismo quedó por debajo de las expectativas oficiales.

Con el fin de desacreditar esas versiones, se proyectaron videos de turistas extranjeros celebrando en el Centro Histórico, aficionados recorriendo Xochimilco, concentraciones masivas en plazas públicas y testimonios de visitantes que describieron el ambiente como una experiencia festiva.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, sostuvo que la propuesta a los maestros mantiene la rectoría del Estado sobre los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial, al tiempo que incorpora consultas directas para diseñar un nuevo modelo.

Según la explicación presentada en Palacio Nacional, el objetivo es cerrar espacios al nepotismo, al favoritismo y a prácticas de corrupción que durante años influyeron en la asignación de plazas. El gobierno acusó el desarrollo de una campaña coordinada para instalar narrativas negativas durante la justa mundialista.