Mundial generó disparidades en el empleo en México: ManpowerGroup

El Mundial de futbol 2026 dejó un impacto diferenciado en el mercado laboral formal de las tres entidades sede en México.

Así, mientras Ciudad de México registró uno de los mejores desempeños del país con más de 104 mil nuevos trabajadores afiliados al IMSS durante junio, Nuevo León mostró un crecimiento moderado y Jalisco concluyó el mes con una pérdida de empleo formal, señaló ManpowerGroup.

En un análisis, indicó que, de acuerdo las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante junio, Ciudad de México incorporó 104 mil 756 trabajadores asegurados; Nuevo León generó mil 631 nuevos empleos formales, en tanto que Jalisco registró una disminución de 18 mil 626 puestos de trabajo.

Análisis de ManpowerGroup sobre la dinámica laboral post-Mundial

Fernando Bermúdez, director de relaciones corporativas de ManpowerGroup LATAM, comentó que estos resultados muestran que un evento de la magnitud del Mundial "no genera un impacto uniforme en el mercado laboral, ya que cada entidad responde de acuerdo con su estructura económica y su capacidad para absorber la demanda adicional".

Adelantó que, "concluido el efecto del Mundial veremos una normalización del mercado laboral. La contratación continuará, pero de forma más selectiva, concentrándose en sectores con mayor dinamismo económico y en perfiles especializados".

El directivo de la firma de talento humano comentó que el Mundial impulsó el empleo en distintas etapas. Primero, con las contrataciones vinculadas a infraestructura, logística, tecnología y planeación que comienzan meses e incluso años antes del evento.

En una segunda fase, donde aumentó la demanda de personal en turismo, comercio, transporte, hospitalidad y servicios para atender la operación del torneo.

No obstante, explicó que el efecto observado fue menor al que inicialmente se esperaba y que una parte importante de la actividad económica pudo haberse canalizado hacia la informalidad.

"Probablemente la expectativa era mayor a la realidad. México todavía enfrenta un reto importante de formalización, por lo que parte de la actividad económica generada alrededor del Mundial no necesariamente terminó reflejándose en empleo formal", dijo Bermúdez.