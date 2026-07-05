Ni cinco minutos pasaron: reaparece el grito homofóbico en el México vs Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó con un ambiente electrizante en el Estadio Ciudad de México, pero también con escenas que volvieron a colocar a la afición mexicana en el centro de la conversación.

Antes del silbatazo inicial, el himno nacional de Inglaterra fue recibido con abucheos desde distintos sectores del estadio, una situación que ya se había presentado días antes cuando la selección inglesa arribó a la Ciudad de México y también fue recibida entre silbidos por algunos aficionados.

Sin embargo, la mayor polémica llegó apenas iniciado el encuentro. Al minuto 4 del primer tiempo volvió a escucharse el grito homofóbico que la FIFA ha intentado erradicar de los estadios.

Un problema que persigue al Tri

No es la primera vez que la Selección Mexicana enfrenta esta situación. En los últimos años, la FIFA ha impuesto multas económicas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) e incluso sanciones que obligaron a disputar partidos con aforo reducido debido a la repetición del grito considerado discriminatorio.

A pesar de las campañas implementadas por la FMF y los constantes llamados para evitar esta conducta, el episodio volvió a repetirse en uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026.