Niegan amparo a Manuel Farías Laguna, vicealmirante acusado de huachicol fiscal

La ofensiva judicial contra una de las piezas señaladas en la presunta red de contrabando de combustible por vía marítima sumó un nuevo capítulo. Un juez federal negó el amparo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien buscaba revertir la vinculación a proceso dictada en su contra por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con la resolución, el marino permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde se encuentra recluido desde septiembre de 2025 acusado de participar en una estructura que habría facilitado la introducción ilegal de millones de litros de combustible transportados en buques.

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con residencia en el Estado de México, resolvió negar la protección de la justicia federal. El juzgador difundió únicamente el sentido del fallo y no hizo públicos los argumentos completos que sustentaron la decisión.

Acusaciones por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República sostiene que Farías Laguna formó parte de una organización vinculada al llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de evasión aduanera y simulación comercial.

El vicealmirante fue vinculado a proceso por Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dentro de la causa penal 325/2025.

La relevancia política del caso aumentó por los vínculos familiares del acusado. Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cartas a Sheinbaum desde prisión

Desde el penal del Altiplano, el mando naval ha enviado diversas cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar presuntas irregularidades en el proceso y solicitar apoyo para acceder a información que, según afirma, le permitiría construir una defensa adecuada.

Farías Laguna sostiene que fue vinculado a proceso sin pruebas que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar. También argumenta que su presunción de inocencia fue vulnerada por una conferencia de prensa celebrada un día antes de la audiencia donde se le procesó.

México formalizó la solicitud de extradición del contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, el pasado 23 de abril. pic.twitter.com/IzwqwjA6h6 — VM Ornelas (@vicmanolete) June 22, 2026

En uno de sus escritos afirmó que fue exhibido públicamente como integrante de una organización criminal antes de que el juez resolviera su situación jurídica, circunstancia que, a su juicio, influyó en el desarrollo del proceso penal.

La negativa del amparo fortalece, al menos por ahora, la estrategia de la FGR en uno de los expedientes más relevantes de la campaña federal contra el huachicol fiscal, una actividad que el gobierno identifica como una de las principales fuentes de pérdidas millonarias para las finanzas públicas y de financiamiento para redes criminales.