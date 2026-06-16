La Selección Mexicana sorprende a Iker, el niño que creó su propia camiseta del Mundial

Lo que comenzó como un gesto de creatividad infantil terminó convirtiéndose en una de las historias más entrañables alrededor del Mundial de 2026.

Iker, un pequeño aficionado de la Selección Mexicana, se volvió viral en redes sociales luego de que su madre compartiera un video en el que muestra la camiseta que él mismo fabricó para apoyar al Tricolor.

Ante la imposibilidad de adquirir el jersey oficial, el niño tomó una playera verde y una bolsa de Doritos para recrear el diseño del equipo mundialista. El resultado fue una versión artesanal que rápidamente conquistó a miles de usuarios por la ilusión y entusiasmo que reflejaba.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la camiseta improvisada, sino la enorme sonrisa de Iker cuando le mostró orgulloso su creación a su mamá.

El video comenzó a circular en distintas plataformas y en cuestión de horas acumuló millones de reproducciones, además de miles de comentarios de personas que destacaron la creatividad del menor y pidieron que su historia llegara hasta la Selección Mexicana.

La movilización en redes sociales dio resultado

Tras conocer el caso, representantes de la Selección Mexicana se pusieron en contacto con la familia del pequeño para darle una sorpresa que difícilmente olvidará.

Iker recibió un jersey oficial del Tricolor, además de un balón y un termo con artículos de la selección nacional, cumpliendo así el sueño que inspiró su ingeniosa creación.

Las imágenes del momento en que recibió los regalos también comenzaron a circular en redes, donde usuarios celebraron el gesto de la Selección y destacaron que historias como la de Iker reflejan la pasión que despierta el futbol entre los aficionados más jóvenes.

En medio de la fiebre mundialista, la historia del pequeño se ha convertido en un recordatorio de que el amor por los colores de una selección no siempre depende de tener la camiseta, sino de la ilusión con la que se vive cada partido.