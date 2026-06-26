¿Por qué Ruth González no se registrará en Morena? PVEM responde

El senador del PVEM y dirigente de ese partido, Arturo Escobar, rechazó que la senadora Ruth González se vaya a registrar como aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación.

Rechazo al registro de Ruth González por estatutos de Morena

Durante el penúltimo día de actividades en el proceso encabezado por Morena, señaló que no lo hará por respeto a los estatutos de ese partido.

"No se va a registrar. Ser muy claro, Ruth González cumple a cabalidad los requisitos legales; la autorregulación que marca Morena en sus límites es una autorregulación de ellos", dijo cuestionado sobre este tema.

Sin embargo, no descartó que pudiera haber una alianza para las elecciones de 2027, porque las negociaciones continúan y hasta enero es el plazo para registrar coaliciones.

Estatutos de Morena y la participación de familiares en procesos electorales

El legislador federal precisó que los estatutos de Morena tienen una regla que impide a familiares participar en los procesos electorales y ante el hecho de que todavía no hay un acuerdo con Morena en esta entidad consideraron prudente no registrarse.

"Morena definió que no había viabilidad para que pudiera un familiar de determinado grado suceder a otro en el mismo puesto. Ante esa definición y en virtud de que la senadora Ruth González es una de las aspirantes que tiene el partido en San Luis Potosí, creímos que lo prudente era que no participáramos en los registros que el estatuto de Morena marca para ellos", puntualizó.

En el cuarto día de los registros de Morena, correspondió a los estados de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, en los que participan aspirantes del PVEM y del Partido del Trabajo.

No obstante, el legislador refrendó que la senadora González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, no está fuera de la ley y tiene sus derechos políticos a salvo.

Insistió en que la alianza electoral en esa entidad está todavía lejana en el horizonte, porque faltan meses para que se definan las coaliciones electorales en esa entidad.