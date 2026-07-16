No solo el interoceánico: Recuento de fallas en trenes de la 4T

La noche del pasado 14 de julio el Tren Interoceánico se descarriló en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mismo sitio donde ocurrió en diciembre pasado.

Según lo reportado por las autoridades, el percance ferroviario fue en dos unidades articuladas de un tren de carga. El incidente se ubicó en dos carros cada una. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas o afectaciones a la población.

Pese a que esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que se trató de un incidente menor, la realidad es que la desconfianza en las obras de la 4T está latente.

Trenes de la 4T

En redes sociales ya muchos recuerdan las fallas que se han registrado en todos los trenes inaugurados o reformados por la Cuarta Transformación. Y a propósito de la declaración de la presidenta de México, aquí en Ovaciones hacemos un recuento de las fallas que se han registrado en los trenes de la 4T.

Tren Maya

El Tren Maya ha sufrido más de 20 fallas eléctricas en distintos episodios, que le han ocasionado pérdidas en su funcionamiento. Recientemente, a principios de julio, el convoy que circulaba entre Cancún y Mérida se averió y ocasionó que los pasajeros tuvieran que esperar hasta 6 horas para poder continuar a su destino.

Tren Ligero

El restaurado Tren Ligero pensado para el transporte de usuarios y aficionados rumbo al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, también registró fallas en el suministro de electricidad, así como la ruptura de un cable en la zona de Periférico y Huipulco.

El Insurgente

El Tren Interurbano El Insurgente ha experimentado fallas en el suministro eléctrico que obligaron a suspender el servicio en el tramo de Lerma hacia la Ciudad de México el pasado 13 de julio, lo que ocasionó que cientos de usuarios recurrieran a autobuses para continuar su viaje hacia la Ciudad de México.

Caída de la Línea 12 del Metro

El 3 de mayo de 2021 alrededor de las 22:22 de la noche, un paso elevado en los límites de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa que sostenía la Línea 12 del Metro, colapsó, provocando que se viniera abajo el tren que lo recorría. Esto ocasionó 27 personas fallecidas y 103 heridas.