Autopista México-Cuernavaca, tomada por normalistas de Ayotzinapa

Esta tarde, se reportó que familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la autopista México-Cuernavaca en la alcaldía de Tlalpan. Hasta el momento, no se ha permitido el avance de camiones con estudiantes con rumbo a la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se ha permitido el avance de los 16 camiones en los que viajan estudiantes provenientes de Guerrero, quienes se dirigen al Antimonumento +43, ubicado en Paseo de la Reforma, donde los familiares pretendían realizar un mitin a las 11 de la mañana.

En el marco de su jornada de lucha, anunciaron su traslado a la caseta, donde las autoridades federales y capitalinas llevan a cabo un operativo desde hace 2 días, porque según declaran "queremos que los dejen pasar".

Planean sumarse a manifestación de CNTE

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 pretenden sumarse a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) justo en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo este 11 de junio.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra presencia de personas cerca del km 024+600, de la carretera México - Cuernavaca, en la Caseta de Tlalpan No 1. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jIxhEyb4e9 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 10, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha expresado preocupación porque los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ingresen armas de algún tipo para agredir a otros manifestantes o a los mismos cuerpos policiales durante las movilizaciones del 11 de junio.