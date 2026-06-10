Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos tomaron la caseta de la autopista México-Cuernavaca
Autopista México-Cuernavaca, tomada por normalistas de Ayotzinapa
Por: Citli Toribio
Esta tarde, se reportó que familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la autopista México-Cuernavaca en la alcaldía de Tlalpan. Hasta el momento, no se ha permitido el avance de camiones con estudiantes con rumbo a la Ciudad de México.
Hasta el momento, no se ha permitido el avance de los 16 camiones en los que viajan estudiantes provenientes de Guerrero, quienes se dirigen al Antimonumento +43, ubicado en Paseo de la Reforma, donde los familiares pretendían realizar un mitin a las 11 de la mañana.
En el marco de su jornada de lucha, anunciaron su traslado a la caseta, donde las autoridades federales y capitalinas llevan a cabo un operativo desde hace 2 días, porque según declaran "queremos que los dejen pasar".
Planean sumarse a manifestación de CNTE
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 pretenden sumarse a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) justo en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo este 11 de junio.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha expresado preocupación porque los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ingresen armas de algún tipo para agredir a otros manifestantes o a los mismos cuerpos policiales durante las movilizaciones del 11 de junio.
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