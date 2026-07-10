"¿Cómo se atreve?": Noroña reclama a Mier por dejarlo fuera de Presidencia del Senado

Los ánimos se empiezan a calentar en Morena esta vez por la Presidencia del Senado.

En días recientes, varias legisladores levantaron la mano debido a que se dio a conocer que para el próximo periodo de sesiones, Gerardo Fernández Noroña podría volver a ocupar el cargo de presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Esto molestó a las legisladores porque consideraron que el morenista ha faltado en repetidas ocasiones a las mujeres, es decir que las ha violentado que ha ejercido en ellas violencia política de género.

Recientemente, Fernández Noroña fue encontrado culpable por parte del Tribunal Electoral de Estado de Michoacán por cometer violencia política en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Lo anterior al considerar que hubo expresiones emitidas por el legislador de Morena que buscaron desacreditarla mediante referéncias a aspectos de su vida privada y afectar a la imagen pública de la servidora pública.

Mier descarta a Noroña para presidir el Senado de la República

El pasado 8 de julio y luego de que senadoras y senadores de diversas bancadas mostraron su desacuerdo en colocar a Noroña de nuevo ese cargo, Ignacio Mier, actual coordinador de Morena en el Senado y Presidente de la Junta de Coordinación Política, quien vota y designa a la mesa de la Presidencia del Senado, desdeño la candidatura.

Mier afirmó que Noroña necesita el consenso de toda la bancada y que hay otros aspirantes, como Higinio Martínez y Óscar Cantón.

Y como era de esperarse, Noroña no se quedó callado y le dijo a Mier que "¿Cómo se atreve?" durante una transmisión en su canal de YouTube.

"O sea, si yo participo y saco un voto, pues ya, pues no tengo apoyo. Primero voy a consultar, a ver cómo anda el ánimo. Si no tienen ánimo a apoyarme, ¿para qué me meto?, ¿No?, ¿Cómo se atreve?", dijo.

"Porque además puede hacer su tarea. Hablar con uno. Y hoy, no, mira, este, ¿no? Ya fuiste, hombre. Pero, esas maneras... ¿Cómo? ¿Cómo? Y hace esas declaraciones a la prensa, pues desafortunadísimas", indicó.

Calificó como "desafortunadas" las declaraciones de Mier y que, antes de hacerlas públicas, debió dialogar directamente con él, al considerar que se trata de un asunto interno de la bancada.

Noroña enojado.



El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, reprochó públicamente a su coordinador de senadores, Ignacio Mier Velazco, por descartarlo para que busque la presidencia del Senado.



Video cortesía: @gallegoso pic.twitter.com/PlCTnRB3Y5 — Irving (@IrvingPineda) July 10, 2026

Otros casos:

20 de enero de 2021:

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por la que acreditó la infracción en el procedimiento sancionador ordinario contra el diputado federal del PT, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández.



En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la y los magistrados de esta Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la autoridad electoral nacional respecto a las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública, se le impondrán las medidas de apremio correspondientes las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.