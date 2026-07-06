Nubank invertirá 4 mil 200 millones de dólares en México hasta 2030

La fintech Nubank prevé invertir 4 mil 200 millones de dólares en México entre 2026 y 2030, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo y fundador de la empresa, David Vélez Osorno.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum señaló que durante el encuentro los directivos de la compañía le presentaron la proyección de inversión para los próximos cinco años en el país.

"En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026-2030 en nuestro país", escribió la mandataria.

Contexto y objetivos del gobierno federal

El anuncio llega mientras el gobierno federal busca atraer capital privado y fortalecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros mediante el llamado Plan México y la revisión del entorno económico para los próximos años.

Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado el destino específico de los recursos anunciados ni los proyectos que financiará la empresa financiera digital.