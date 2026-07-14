Ocho estados concentran 54 por ciento de los homicidios en México

La reducción de 48 por ciento en el promedio diario de homicidios desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum convive con un mapa de violencia que mantiene su mayor presión en ocho entidades.

Mientras el Gabinete de Seguridad informó que junio de 2026 cerró con el promedio más bajo de homicidios para ese mes desde 2015, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz concentraron el 54 por ciento de los asesinatos registrados durante el primer semestre del año.

Durante el informe mensual de seguridad, el gobierno federal reportó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, una disminución equivalente a 41 asesinatos menos por día.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, informó además que 29 entidades redujeron este delito al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Acciones de la autoridad para reducir homicidios

La administración federal atribuyó esos resultados a la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales.

Según el reporte, la estrategia también permitió reducir 32 por ciento los delitos de alto impacto respecto al inicio del sexenio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que las operaciones desplegadas durante las últimas semanas buscaron contener a los grupos responsables de la violencia en las entidades con mayores índices delictivos.

Entre las acciones destacaron el aseguramiento de 165 kilogramos de cocaína y la detención de 11 personas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana; la captura de un presunto cabecilla de una célula afín al Cártel del Pacífico en Durango; detenciones de integrantes del Grupo Sombra en Veracruz y operativos en Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Morelos.

Detalles confirmados sobre detenciones y decomisos

El funcionario también informó que ocho personas han sido detenidas por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, entre ellas cuatro policías municipales y dos presuntos integrantes de una organización criminal. Afirmó que la investigación continuará hasta esclarecer totalmente el caso y fincar responsabilidades.

Como parte del balance de la estrategia, el Gabinete de Seguridad informó que entre octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 500 personas, aseguradas 31 mil armas de fuego y decomisadas casi 500 toneladas de droga, además de inhabilitar 2 mil 600 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas.

El gobierno sostuvo que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, aunque reconoció que mantiene operativos permanentes en las entidades donde persisten los mayores niveles de violencia.