¿A qué hora y dónde será? Así se realizará "La Ola" más grande del mundo

Este sábado 6 de junio la Ciudad de México será sede de un intento por imponer un Récord Guinness con la ola humana más grande del mundo; una actividad abierta a todo público.

¿A qué hora será?

De acuerdo con la convocatoria, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:

7:30 a 8:00 horas: llegada y registro de participantes .

llegada y . 8:00 a 9:00 horas: ensayos , que se realizarán cada 15 minutos .

, que se realizarán . 9:30 a 10:00 horas: intento oficial para lograr la ola más grande del mundo.

¿Dónde será?

El evento tendrá lugar sobre Paseo de la Reforma, en el tramo que conecta el Ángel de la Independencia con la Fuente de la República.

Habrá distintos puntos de acceso para facilitar la llegada de los participantes.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pudieron registrarse previamente mediante un formulario en línea disponible hasta el 5 de junio. Sin embargo, la convocatoria también contempla el registro de asistentes en el lugar antes del inicio de las actividades.

Recomendaciones

Debido a que el evento se realizará al aire libre durante la mañana, se recomienda acudir con ropa cómoda, mantenerse hidratado y considerar posibles afectaciones a la circulación en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.