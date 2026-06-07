Olinia: auto eléctrico mexicano costará desde 150 mil pesos

El proyecto Olinia presentó su primer vehículo eléctrico urbano y anunció que llegará al mercado con un precio inicial de 150 mil pesos, con el IVA incluido. El modelo, denominado Olinia 1, comenzará sus primeras entregas durante el verano de 2027 y forma parte de la estrategia para desarrollar una industria nacional de movilidad eléctrica.

Durante la presentación, los responsables del proyecto destacaron que el vehículo fue diseñado específicamente para las condiciones de México. El motor eléctrico de 13.5 kilowatts privilegia el torque para enfrentar pendientes pronunciadas y entregar potencia inmediata, incluso con pasajeros o carga.

La apuesta también apunta a resolver uno de los principales temores de los usuarios: la resistencia al agua. Tanto el motor como la batería cuentan con certificación IP67, lo que permite soportar lluvia intensa, charcos e incluso inundaciones ocasionales.

En el interior incorpora pantalla central con funciones de tablero de conducción, cámara de reversa, conectividad para llamadas y música, seguros eléctricos y sistema de iluminación para mejorar la seguridad durante trayectos nocturnos.

OLINIA.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro operativo. Foto: Cuartoscuro

Cinco veces más barato que un auto de gasolina

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro operativo. Olinia 1 integra una batería de 14.7 kilowatts-hora y ofrece una autonomía superior a 125 kilómetros por carga.

Según las estimaciones presentadas, recorrer un kilómetro en un vehículo de gasolina cuesta alrededor de 2.40 pesos, mientras que una motocicleta ronda un peso por kilómetro. En contraste, Olinia 1 tendría un costo de apenas 49 centavos por kilómetro considerando una tarifa eléctrica de cuatro pesos por kilowatt-hora.

La diferencia, sostuvieron sus desarrolladores, permitiría que una persona que recorra 75 kilómetros diarios ahorre más de 50 mil pesos al año frente a un automóvil convencional. Además, el vehículo opera sin emisiones contaminantes y sin el ruido característico de motores de combustión.

Infraestructura de carga y participación privada

La viabilidad del proyecto depende también de la infraestructura. Los responsables anunciaron un plan para instalar miles de puntos de carga utilizando el estándar NACS, el mismo empleado por gran parte de la industria norteamericana.

El programa se desarrolla junto con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. La primera etapa contempla 2 mil puntos de carga en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, con la intención de facilitar una futura sustitución masiva de taxis por unidades eléctricas.

Los impulsores de Olinia reconocieron que el desarrollo ha contado con colaboración de especialistas y empresas de China, Estados Unidos, India y Alemania. Sin embargo, fijaron una meta ambiciosa: alcanzar 75 por ciento de integración nacional para 2030.

El proyecto operará bajo un esquema de participación mixta, con inversión gubernamental, capital privado y socios industriales. Además, adelantaron que después del Mundial de Futbol presentarán Olinia Cargo, una versión enfocada en transporte de mercancías, con la que buscan ampliar el alcance de una plataforma industrial que apenas comienza.