ONU identifica a México como principal origen de la metanfetamina en Norteamérica

México se consolidó como el principal país de origen o de salida de la metanfetamina incautada en América del Norte, de acuerdo con el World Drug Report 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El informe sostiene que la fabricación de esta droga se desplazó de Estados Unidos hacia territorio mexicano durante las últimas dos décadas y hoy abastece la mayor parte del mercado regional.

El diagnóstico, presentado este viernes con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, describe una transformación del mercado norteamericano.

Aunque los decomisos de metanfetamina disminuyeron entre 2021 y 2024, la ONU concluye que esa reducción no refleja un debilitamiento de la capacidad de producción de las organizaciones criminales.

El organismo atribuye ese fenómeno a la evolución de los laboratorios clandestinos instalados en México. Según el documento, esas instalaciones incorporaron procesos más eficientes que les permiten reutilizar residuos químicos de la producción sin afectar la calidad del producto final.

Como resultado, la pureza promedio de la metanfetamina distribuida en Estados Unidos permaneció cercana al 95 por ciento durante el periodo analizado.

Ese hallazgo modifica la lectura tradicional sobre el combate al narcotráfico. Menos decomisos no necesariamente significan menos producción. Para la ONU, la industria clandestina elevó su rendimiento y mantiene la capacidad de colocar droga de alta pureza en el mercado estadounidense.

El informe también identifica un cambio en las cadenas de suministro. La mayor parte de los precursores químicos asegurados en México procede de Asia oriental, principalmente sustancias relacionadas con el P-2-P y compuestos precursores como el ácido fenilacético.

Sin embargo, la ONU observa que el endurecimiento de los controles internacionales redujo el tráfico de esos insumos entre 2020 y 2024, lo que también explica la disminución de los aseguramientos de precursores.

A pesar de esa presión sobre los insumos, los grupos criminales conservaron su capacidad de producción. El documento considera que las organizaciones adaptaron sus procesos con rapidez y mantuvieron un flujo constante hacia Estados Unidos, donde la mayor parte de la metanfetamina ingresa por la frontera suroeste, especialmente a través de California y Texas.

Crecen las pastillas falsas en Estados Unidos

La ONU identifica otra transformación que rebasa el tráfico tradicional de metanfetamina. Mientras disminuyeron los decomisos de esa droga, aumentó con fuerza la circulación de pastillas falsificadas comercializadas como Adderall y tabletas falsas de MDMA que en realidad contienen metanfetamina.

El organismo advierte que este mercado representa un riesgo sanitario creciente porque muchos consumidores desconocen la composición real de las sustancias que adquieren. En lugar de medicamentos para el trastorno por déficit de atención o drogas recreativas sintéticas, reciben metanfetamina elaborada en laboratorios clandestinos.

¿Sabías que 1 de cada 16 personas consume drogas? La cifra más alta jamás registrada. El cannabis sigue siendo la droga más consumida, mientras que el mercado de la cocaína ha alcanzado niveles récord.



Juntos podemos frenar esta tendencia y construir comunidades más seguras,... pic.twitter.com/CSTxMlP5hQ — Naciones Unidas (@ONU_es) June 26, 2026

Tecnología e innovación criminal

El informe sostiene que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas modifican con rapidez sus métodos de producción y distribución para responder a los controles gubernamentales. Esa capacidad de adaptación explica por qué la disminución de decomisos y de precursores no se tradujo en una caída de la pureza ni del abastecimiento del mercado ilícito.

La UNODC también alerta que los mercados mundiales de drogas atraviesan una etapa de transformación impulsada por nuevas tecnologías, cadenas logísticas más flexibles y una creciente capacidad de innovación de las redes criminales, factores que complican las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico.

Para América del Norte, el mensaje del organismo es claro: la producción de metanfetamina se concentró en México, los laboratorios clandestinos elevaron su eficiencia y el mercado estadounidense enfrenta una nueva amenaza con la expansión de medicamentos y drogas sintéticas falsificados que contienen metanfetamina.