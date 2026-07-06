¿La ONU se burló de México tras su eliminación del Mundial 2026?

Una publicación de la ONU México encendió la polémica y provocó una ola de indignación en redes sociales pocas horas después de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026.

Capturas del mensaje comenzaron a viralizarse entre miles de usuarios, quienes acusaron al organismo internacional de burlarse del fracaso del Tri ante Inglaterra.

En Ovaciones te decimos qué decía la publicación de la ONU y lo respondió ante la indignación de miles de aficionados del equipo Tricolor.

Foto: @ONUMX



ONU se burla de la eliminación de México del Mundial 2026

Una publicación que comenzó a circular en Instagram desató la indignación de numerosos aficionados, quienes aseguraban que la ONU México se estaba burlando de la eliminación de la Selección Mexicana tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban un mensaje presuntamente publicado desde una colaboración entre las cuentas oficiales de ONU México y el Gobierno de la Ciudad de México, situación que provocó cientos de críticas al considerar que el contenido no correspondía al tono institucional de ambas organizaciones.

La polémica creció rápidamente luego de que usuarios cuestionaron quién había autorizado la publicación y por qué una cuenta oficial abordaba un tema deportivo con un mensaje que fue interpretado como ofensivo hacia el equipo nacional y parte de la afición.

Horas después, la publicación dejó de estar disponible, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los internautas sobre lo ocurrido.

¿Qué decía la publicación de la ONU donde se burló del Tri?

De acuerdo con las capturas de pantalla compartidas por diversos usuarios en Instagram y otras redes sociales, el mensaje decía:

"Insultaron como nunca, perdieron como siempre. El 66% de los partidos no se gana por la maldición racista".

La frase fue interpretada por muchos como una burla directa a la eliminación del combinado mexicano y rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios y reacciones.

Diversos usuarios aseguraron que la publicación fue eliminada poco después de comenzar la polémica. Hasta ahora, no existe una explicación oficial que confirme el origen del mensaje ni las circunstancias en las que apareció en las cuentas institucionales.

La cuenta de la oficina de la @ONU_es en México firma una publicación en conjunto con el @GobCDMX donde se burla del resultado de México vs Inglaterra y de la afición mexicana.



Adjunto la liga a la cuenta oficial con la publicación. ¿De quién fue idea? #MundialDelFútbol2026 pic.twitter.com/L0BhPcX6fQ — Daniel Echeverría - Alemán. (@DaEcheverriaMX) July 6, 2026

¿Qué dijo la ONU tras la eliminación de la Selección Mexicana?

Hasta el momento, ONU México no ha emitido un comunicado público confirmando que la publicación fuera auténtica, explicando su origen o aclarando si las cuentas fueron vulneradas.

Sin embargo, después de que el mensaje desapareciera, las cuentas oficiales difundieron una nueva publicación con un tono completamente distinto, en la que reconocieron la participación de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese mensaje expresaron:

"Felicitamos a la Selección Mexicana por su entrega y por representar al país durante esta Copa Mundial. Gracias también a todas las personas que hicieron posible este histórico torneo como país anfitrión."

La pasión, el esfuerzo y el trabajo en equipo inspiran y unen. Desde ONU México felicitamos la Selección Mexicana @miseleccionmx por su excelente desempeño y por representar con orgullo a México dentro y fuera de la cancha ?? pic.twitter.com/b4Aq3xj0Qv — ONU México (@ONUMX) July 6, 2026

La nueva publicación fue interpretada por algunos usuarios como un intento de cerrar la controversia, mientras que otros continuaron solicitando una explicación sobre el mensaje anterior y el uso de las cuentas oficiales.