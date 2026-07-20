Miguel Hidalgo cierra operativo del Mundial con saldo blanco

La Copa del Mundo dejó en Miguel Hidalgo una prueba de resistencia para los servicios públicos. En poco más de un mes, la alcaldía atendió 265 emergencias provocadas por las lluvias, remitió a 27 personas al Juzgado Cívico, presentó a tres personas ante el Ministerio Público, aplicó 138 infracciones de tránsito y brindó cobertura a eventos que reunieron a 68 mil asistentes en el Fan Fest de Campo Marte y a otras 18 mil personas en la Glorieta de los Ahuehuetes, para concluir el torneo con saldo blanco.

Alcaldía Miguel Hidalgo implementa programa Gobierno Nocturno MH durante Copa Mundial

El balance fue dado a conocer por el alcalde Mauricio Tabe Echartea, quien informó que el programa Gobierno Nocturno MH, puesto en marcha el 11 de junio, operó de manera ininterrumpida durante las noches y madrugadas desde un centro de mando para atender reportes ciudadanos, responder a emergencias y supervisar el funcionamiento de las zonas con mayor actividad derivada del Mundial. En el dispositivo participaron las direcciones de Servicios Urbanos, Infraestructura Urbana, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Gobierno y Asuntos Jurídicos, Protección Civil, Blindar MH y Desarrollo Social.

Retos y acciones en espacios con alta afluencia durante el Mundial

Uno de los mayores retos, explicó, se concentró en los espacios que recibieron la mayor afluencia de aficionados. El Fan Fest de Campo Marte registró una asistencia acumulada de 68 mil personas, mientras que la Glorieta de los Ahuehuetes concentró a 18 mil asistentes durante los partidos de la Selección Mexicana. Además, durante los 17 días en que coincidieron encuentros del Mundial y conciertos en Campo Marte, la alcaldía reforzó la presencia de personal de seguridad, protección civil y servicios urbanos.

Las lluvias, reconoció, representaron otro de los principales desafíos para la demarcación. La alcaldía atendió 265 emergencias relacionadas con las precipitaciones y, mediante la Subdirección de Infraestructura Urbana, respondió a 246 encharcamientos e inundaciones, dio seguimiento a 508 reportes ciudadanos y reparó más de mil luminarias en 67 colonias, además de realizar trabajos permanentes de limpieza y desazolve de la red secundaria de drenaje.

En materia de servicios urbanos, cuadrillas de la alcaldía recolectaron 95 toneladas de basura, retiraron 92 toneladas de heces caninas y realizaron labores de barrido en 3 mil 172 cuadras. También retiraron llantas, cables, cascajo, chicles y otros residuos para mantener en condiciones los espacios públicos durante el desarrollo del torneo.

La Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad atendió 70 reportes por árboles caídos o en riesgo de colapso y retiró desechos vegetales en colonias como Agricultura, América, Anáhuac, Argentina, Bosques de las Lomas, Cuauhtémoc Pensil, Escandón, Francisco I. Madero, Granada, Huichapan, Irrigación, Legaria, Lomas de Chapultepec y Los Manzanos, entre otras.

Como parte del operativo, resaltó que personal de la demarcación realizó recorridos nocturnos diarios para verificar que los establecimientos mercantiles respetaran los horarios autorizados de funcionamiento, el uso de enseres en la vía pública, los niveles máximos de ruido y las demás disposiciones administrativas aplicables.

En tanto, la Subdirección de Mercados supervisó 89 puestos semifijos, retiró 35 artículos promocionales del Mundial colocados sin autorización, emitió 75 exhortos preventivos, levantó seis triciclos, retiró tres puestos ambulantes, 12 carpas, bancos y lonas, además de retirar a 10 vendedores conocidos como "toreros" en Polanco. Asimismo, retiró tres scooters que obstruían el paso peatonal y las rampas para personas con discapacidad, y resguardó seis figuras promocionales instaladas sin autorización.

Mauricio Tabe Echartea recordó que, apenas iniciado el operativo, la alcaldía enfrentó una de las tormentas más intensas de la temporada, lo que obligó a activar el Operativo Tormenta para atender las afectaciones y restablecer las condiciones en las zonas dañadas.

El alcalde, al agradecer al personal que laboró durante las noches y madrugadas para atender emergencias, mantener los servicios públicos y supervisar el orden en la demarcación, señaló que el programa Gobierno Nocturno permitió responder de manera coordinada tanto a las contingencias provocadas por las lluvias como a la intensa actividad generada por la Copa del Mundo, sin registrar incidentes mayores de seguridad.