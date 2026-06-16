CDMX blindará Estadio Ciudad de México para partido Uzbekistán-Colombia

El Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas a las 16:00 horas de este miércoles 17 de junio para recibir el partido entre Uzbekistán y Colombia, programado a las 20:00 horas, en una jornada que contará con servicios especiales de transporte público y un operativo de seguridad de más de siete mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Seguridad Ciudadana despliega operativo especial para partido mundialista

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que para la jornada mundialista se desplegarán 11 mil 219 elementos: más de siete mil 800 en el Estadio Ciudad de México, más de tres mil 400 en el FIFA Fan Festival del Zócalo y 291 en cada festival futbolero habilitado para la transmisión del partido.

Como parte del dispositivo, explicó en conferencia de prensa, el cierre total del polígono de movilidad Última Milla comenzará a las 10:00 horas del miércoles. En esa zona sólo podrán circular aficionados con boleto, vehículos acreditados para ingresar al estadio y vecinos del perímetro, quienes deberán presentar código QR, identificación y comprobante de domicilio.

El dispositivo vial tendrá rutas alternas hacia los cuatro puntos de la ciudad. Al norte se podrá utilizar División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior; al sur, Anillo Periférico, San Fernando e Insurgentes; al oriente, División del Norte, Miramontes, Cafetales y Canal Nacional, y al poniente, Aztecas, Universidad, Insurgentes y avenida Revolución.

Vázquez Camacho informó que se mantendrá el operativo contra la reventa en los alrededores del estadio, aunque precisó que el sistema de boletaje de FIFA dificulta ese delito. Recordó que durante el partido inaugural fueron detenidas cuatro personas extranjeras que intentaron ingresar con acreditaciones falsas.

El secretario de Seguridad Ciudadana aclaró que también se aplicará el Operativo Cometa en el transporte público y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, con el propósito de impedir el ingreso de pirotecnia, bengalas u otros artefactos utilizados en partidos de futbol y en caso de que sean detectados, serán retirados antes de permitir el acceso al inmueble.

Pablo Vázquez Camacho informó que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recibido nueve reportes por presunta venta fraudulenta de boletos, los cuales fueron comunicados a los organizadores del evento para las verificaciones correspondientes y para orientar a las personas afectadas sobre los canales de denuncia.

Por lo anterior señaló que se instaló una mesa específica con FIFA y con el Estadio Ciudad de México para que, cuando se detecten posibles acreditaciones falsas, puedan presentarse denuncias por falsedad de documentos y no sólo aplicar sanciones administrativas.

Servicios especiales de transporte y Fan Festival en el Zócalo

En materia de movilidad, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que los servicios especiales de transporte comenzarán a operar a las 14:00 horas y se mantendrán hasta que el último pasajero pueda retirarse del inmueble, incluso después de la medianoche del jueves 18 de junio.

En el FIFA Fan Festival del Zócalo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se colocarán 12 pantallas en distintas calles del Centro Histórico para distribuir a los asistentes cuando la plancha alcance su capacidad. Las pantallas estarán en vialidades como 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, Madero y avenida Juárez.

Clara Brugada Molina informó que hasta este martes el FIFA Fan Festival del Zócalo había recibido 412 mil personas, mientras que los festivales futboleros instalados en distintos puntos de la ciudad también mantendrán operación durante los partidos del Mundial.

En cuanto a las fallas de los QR para los vecinos que viven en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la jefa de Gobierno pidió a las secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Gobierno garantizar el acceso de los vecinos del polígono Última Milla a sus viviendas, luego de reportes por fallas con códigos QR durante el partido inaugural.