Operativo Enjambre: ¿quiénes eran los 6 policías detenidos y de qué se les acusa?

Seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron detenidos durante el primer Operativo Enjambre realizado en la entidad, luego de que autoridades federales y estatales ejecutaran órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Los agentes fueron identificados como Carmen "N", Rubén "N", Carlos "N", Edi "N", Francisco "N" y Joan "N". De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

¿De qué se les acusa a los policías detenidos?

Según reportes federales y fuentes locales, los seis elementos estaban adscritos a la Unidad de Recuperación de Vehículos y presuntamente habrían utilizado sus funciones como integrantes de la corporación para realizar actividades ilícitas.

Las investigaciones señalan que los policías habrían instalado retenes falsos utilizando uniformes y equipo oficial, donde presuntamente exigían pagos, retenían vehículos y estarían relacionados con casos de privación ilegal de la libertad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los detenidos formen parte de alguna organización criminal; sin embargo, se investiga si podrían tener relación con la estructura conocida como "La Barredora", grupo señalado por autoridades por su presencia dentro de instituciones de seguridad en Tabasco.

SSPC de Tabasco confirma investigación contra agentes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alejandro Leal López, explicó que las capturas derivaron de investigaciones que se habían desarrollado durante varios años y que fueron autorizadas mediante órdenes emitidas por jueces federales.

Al ser cuestionado sobre una posible relación de los agentes con "La Barredora", el funcionario señaló que será parte de las investigaciones determinar si existía algún vínculo con dicha organización.

"Se están haciendo las investigaciones correspondientes", indicó, al destacar que no se permitirá la presencia de servidores públicos involucrados en actos fuera de la ley.

¿Qué es el Operativo Enjambre?

El Operativo Enjambre forma parte de una estrategia de seguridad enfocada en investigar posibles redes de corrupción y presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos.

En Tabasco, la Fiscalía estatal señaló que este despliegue busca fortalecer la depuración dentro de las instituciones de seguridad y combatir actos de corrupción o impunidad.

¿Qué relación tiene "La Barredora" con Tabasco?

"La Barredora" es una organización criminal que ha sido señalada por autoridades por su presunta operación en Tabasco, por tener vínculos con integrantes de corporaciones de seguridad.

Entre los nombres relacionados con investigaciones sobre este grupo se encuentra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, conocido como "El Comandante H", quien fue señalado por autoridades dentro de indagatorias relacionadas con la organización.

En el último año, diversos elementos policiales han sido detenidos por investigaciones relacionadas con delitos como extorsión, secuestro, desaparición forzada y tráfico de personas, aunque cada caso deberá ser resuelto por las autoridades judiciales correspondientes.