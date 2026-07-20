Caen 10 miembros del CJNG en operativo federal, entre ellos el "M4"

Casi tres meses después de la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, el gabinete de seguridad federal detuvo en Nayarit a José Guadalupe Ahumada Villegas, alias "M4", identificado como operador del grupo criminal, además de otras nueve personas vinculadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante siete cateos realizados en la entidad, informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Operativo federal en Nayarit contra célula del CJNG

Al detallar el operativo, García Harfuch explicó que los siete cateos fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia, y que, de acuerdo con las investigaciones, la célula operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala, relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo al transporte de carga y robo de hidrocarburos.

Durante los cateos fueron aseguradas armas de fuego, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones. El titular de la SSPC también agradeció el apoyo brindado por el Gobierno de Nayarit para el desarrollo de la operación.

Captura previa de Audias Flores Silva, "El Jardinero"

El pasado 28 de abril, Omar García Harfuch informó la captura en Nayarit de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", identificado como jefe de seguridad y hombre de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG. De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, ese operativo fue resultado de 19 meses de trabajos de inteligencia y permitió afectar la estructura operativa, logística y financiera de esa organización criminal.

En ese momento, las autoridades federales señalaron que "El Jardinero" coordinaba la producción y el trasiego de drogas, supervisaba laboratorios clandestinos, operaba pistas aéreas y controlaba rutas logísticas hacia Estados Unidos. Además, atribuyeron a esa estructura actividades como secuestro, extorsión, homicidios, tráfico de armas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, despojo de propiedades y cobro de extorsiones a empresas transportistas.

En esa misma operación también fue detenido en Zapopan, Jalisco, César "N", alias "El Güero Conta", identificado como el principal responsable del manejo financiero y logístico de esa organización, encargado de adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades mediante una red de familiares, socios y empresas fachada para ocultar recursos de procedencia ilícita.