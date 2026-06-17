¿Qué sabemos de los brigadistas atrapados en Sonora? Así se desarrolla el rescate en la sierra de Álamos

La situación de un grupo de brigadistas y activistas atrapados en la sierra de Álamos, Sonora, ha generado preocupación entre familiares, habitantes de la región y organizaciones civiles, que incluso se han manifestado para exigir a las autoridades acelerar las labores de rescate.

De acuerdo con reportes difundidos por los propios afectados y medios locales, al menos ocho personas quedaron incomunicadas luego de que las lluvias y la creciente de un río les impidieran salir de una zona serrana del municipio de Álamos.

Entre ellas se encuentran el profesor y activista Efrén Granillo y la líder indígena Juanita Lara quien presenta una lesión en la acabeza luego de que una rema le cayera encima.

La emergencia ha cobrado relevancia en los últimos días debido a las denuncias de familiares y compañeros, quienes aseguran que el apoyo prometido por las autoridades no ha llegado con la rapidez necesaria, mientras las condiciones climáticas continúan complicando cualquier intento de salida por tierra.

Siguen varados brigadistas en Álamos; crece el río y complica rescate @cepcsonora



El grupo de brigadistas en la sierra de Álamos sigue sin poder salir tras la creciente del río en la zona de Chinatopo–Rancho Nuevo, donde instalaban una antena Starlink en una comunidad... pic.twitter.com/IkoVBjJkkf — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 17, 2026

¿Por qué quedaron atrapados?

Según los reportes disponibles, el grupo realizaba actividades en una comunidad de la sierra de Álamos cuando las lluvias provocaron el aumento del caudal de un río, bloqueando los accesos y dejándolos aislados. Conforme avanzaron las horas, los caminos quedaron intransitables y las posibilidades de evacuar la zona por sus propios medios disminuyeron.

??Llamado de auxilio a @cepcsonora

Desde la sierra de Álamos 8 personas piden ayuda, se quedaron atrapados, realizaban labores comunitarias.

tienen varios días en un punto cercano a la Colorada, colocaban internet satelital.

Una activista indígena se encuentra lesionada pic.twitter.com/Mv95wuFDYy — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) June 16, 2026

Las protestas para exigir su rescate

La preocupación por el estado de salud de los atrapados llevó a familiares, amigos y habitantes de la región a realizar manifestaciones y bloqueos carreteros para exigir una respuesta más rápida de las autoridades.

En una de las protestas registradas en Álamos, los manifestantes denunciaron que se había anunciado el envío de un helicóptero para efectuar el rescate, pero que éste aún no llegaba a la zona. También reclamaron la falta de información sobre el operativo y el tiempo que las personas llevaban incomunicadas.

????Bloquean la entrada de Alamos, familiares aseguran que los 8 activistas siguen aislados en la sierra de Alamos, en peligro y enfermos. pic.twitter.com/VRMt8fC2xv — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) June 17, 2026

Situación actual

Hoy las autoridades informan que mantienen el operativo de rescate y se espera que la aeronave llegue a la zona para trasladar a los brigadistas que permanecen incomunicados tras varios días de aislamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el operativo concluyó con éxito. Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles sobre el arribo de la aeronave y el estado de salud de las personas que permanecían incomunicadas en la sierra de Álamos.