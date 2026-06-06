Operativo en Mexicali termina con avioneta, droga y cientos de cartuchos asegurados

Un operativo realizado por fuerzas federales y autoridades de Baja California permitió el aseguramiento de una avioneta, presunta cocaína, municiones, vehículos y un inmueble en Mexicali, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La acción se llevó a cabo el 5 de junio como resultado de labores de inteligencia y vigilancia aérea, en las que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como corporaciones estatales y municipales.

Entre lo asegurado se encuentra una aeronave tipo Cessna 206, 24 kilogramos de un polvo con características similares a la cocaína, 24 cargadores, 377 cartuchos útiles, tres vehículos y un inmueble.

De acuerdo con las autoridades, el operativo contó con apoyo del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), además de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. También se recibió información proporcionada por autoridades de Estados Unidos dentro de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Todo lo decomisado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Según estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 5 millones de pesos para la delincuencia organizada.