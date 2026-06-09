Bloquean paso a la CNTE rumbo al Estadio Banorte

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo sobre Calzada de Tlalpan para contener el avance de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se dirigían hacia el Estadio Ciudad de México, inmueble que será sede de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Operativo de la SSC para contener a la CNTE en Calzada de Tlalpan

De acuerdo con reportes difundidos desde la zona, los maestros encontraron un cerco policial en su trayecto, lo que ha generado momentos de tensión entre manifestantes y uniformados.

Los docentes permanecen concentrados frente a unidades y dispositivos de seguridad colocados por las autoridades. En el lugar, integrantes de la movilización analizan las acciones a seguir para continuar su recorrido, mientras se mantiene la presencia policial en la zona.



Policía bloquea marcha de la CNTE. Reuters.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos. La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas haya más información sobre los siguientes movimientos del contingente.

Participación de estudiantes normalistas

En la parte posterior de la movilización también participan estudiantes normalistas de Ayotzinapa y otros grupos que se han sumado a las protestas.

Su presencia ocurre un día después de que autoridades capitalinas informaran sobre el aseguramiento de 59 artefactos de fabricación casera localizados en uno de los autobuses que transportaban a estudiantes y profesores provenientes de Guerrero hacia la Ciudad de México.



Estudiantes normalistas de Ayotzinapa. EFE.

El hallazgo fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante una revisión realizada en la caseta de Tlalpan.

La movilización se desarrolla en un contexto de tensión previo al arranque del Mundial, mientras la CNTE mantiene sus exigencias relacionadas con el sistema de pensiones y otras demandas laborales.