Cae Óscar Guzmán ¿de qué acusan al ex funcionario del gobierno de Alfredo del Mazo?

Óscar Guzmán Aragón, quien ocupó la Subsecretaría de Administración durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, fue detenido este miércoles en Metepec como parte de una investigación relacionada con la presunta venta irregular de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Investigación y alcance de la indagatoria

El ex funcionario fue capturado durante un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación en el fraccionamiento Condado del Valle. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde continuará su proceso legal.

La detención forma parte de una indagatoria más amplia que alcanza a otros ex servidores públicos. Versiones difundidas por diversos medios indican que existen órdenes de aprehensión contra otros nueve ex funcionarios presuntamente relacionados con la misma red, por lo que las autoridades mantienen abiertos distintos operativos.

Óscar Guzmán fue nombrado subsecretario de Administración en abril de 2021, durante la administración del entonces gobernador Alfredo del Mazo. Antes de asumir ese cargo, ocupó la Dirección General de Personal del gobierno estatal.

El proceso judicial apenas comienza, por lo que las acusaciones en su contra son de carácter preliminar y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el caso.