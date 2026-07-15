¿Otra ocurrencia de Trump? Busca reemplazar a camioneros inmigrantes por veteranos de EU

Donald Trump volvió a colocar la migración en el centro del debate político en Estados Unidos. Durante un evento en Pensilvania, el mandatario anunció que su administración prepara un nuevo plan para sustituir a camioneros inmigrantes en situación irregular por veteranos estadounidenses, luego de la muerte del policía estatal Michael Pahira, ocurrida a principios de julio.

El presidente aseguró que su gobierno tomará "acciones históricas" para retirar de las carreteras a conductores que, según dijo, no deberían contar con una licencia para operar vehículos de carga.

"Están conduciendo por todas las carreteras estadounidenses y vamos a reemplazarlos con orgullosos veteranos estadounidenses", declaró Trump durante su discurso.

¿En qué consiste el plan?

Trump explicó que buscará facilitar la obtención de la Commercial Driver's License (CDL), la licencia necesaria para conducir camiones y autobuses comerciales en Estados Unidos, a militares retirados con experiencia manejando vehículos pesados.

"Vamos a decir que cualquier estadounidense que haya conducido un camión pesado para nuestro Ejército será automáticamente elegible para una licencia de conductor comercial", afirmó.

El mandatario también dijo que su administración impulsará programas de capacitación para que más veteranos se incorporen a la industria del transporte de carga.

La tragedia que detonó el anuncio

Las declaraciones de Trump ocurrieron días después de la muerte del policía estatal Michael E. Pahira Jr., quien falleció mientras realizaba una inspección de rutina sobre la autopista Interestatal 81, en Pensilvania.

De acuerdo con autoridades estatales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el accidente involucró a un conductor de origen haitiano identificado como Michael Bon, quien enfrenta cargos por homicidio vehicular y homicidio involuntario. Las autoridades migratorias sostienen que el conductor permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria al momento del accidente.

No es la primera medida

El anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump enfocada en endurecer las reglas para conductores extranjeros.

En febrero de este año, el Departamento de Transporte anunció una regulación para impedir que conductores extranjeros considerados no elegibles obtengan nuevas licencias comerciales, argumentando razones de seguridad vial.

Asimismo, funcionarios del gobierno han señalado que buscan reforzar las inspecciones en estaciones de pesaje y verificar el estatus migratorio de algunos operadores de transporte comercial.