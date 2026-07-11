La lista de polémicas de Pedro Sola crece: Pável Gaona revive la experiencia que calificó como acoso en 2023

Pedro Sola, uno de los rostros más conocidos de Ventaneando, nuevamente se convirtió en tendencia luego de sus comentarios sobre los perros en espacios públicos, los cuales generaron críticas en redes sociales y llevaron al conductor a ofrecer una disculpa pública.

Tras la polémica, usuarios recordaron otros momentos en los que el conductor ha estado en el centro de la conversación por errores al aire, declaraciones controvertidas y enfrentamientos públicos.

El error de la mayonesa que lo convirtió en meme

Uno de los momentos más recordados de Pedro Sola ocurrió en 2008, cuando durante una mención comercial en Ventaneando confundió la marca de una mayonesa. El error se volvió viral con el paso de los años y terminó convirtiéndose en uno de los memes más famosos de la televisión mexicana.

El comentario que hizo sobre Mónica Castañeda

Otro de los episodios que generó críticas alrededor de Pedro Sola ocurrió durante una transmisión de Ventaneando, cuando realizó un comentario sobre su compañera Mónica Castañeda.

El conductor fue señalado en redes sociales por llamar "naca" a la periodista durante una conversación al aire, una expresión que provocó cuestionamientos entre usuarios, quienes consideraron que se trató de un comentario ofensivo hacia su compañera de trabajo.

El día que abandonó el programa en vivo frente al Escorpión Dorado

Pedro Sola también protagonizó una polémica durante una entrevista con el personaje de El Escorpión Dorado, cuando una dinámica dentro del programa generó incomodidad para el conductor.

Durante la emisión de Ventaneando, Sola decidió levantarse de su lugar y abandonar momentáneamente el foro en medio de la interacción con el creador de contenido, una situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pedro Sola y el señalamiento de Pável Gaona

Tras la nueva polémica, el creador de contenido, escritor y periodista Pável Gaona, explicó por qué no cree en las disculpas que Pedro Sola ofreció luego de sus comentarios sobre los perros y para ello recordó una experiencia que compartió públicamente en 2023.

Relató en redes sociales un supuesto momento incómodo que habría vivido con el conductor de Ventaneando. De acuerdo con el testimonio de Gaona, buscó a Pedro Sola para solicitarle una entrevista; sin embargo, aseguró que durante ese acercamiento recibió comentarios y propuestas que consideró inapropiadas.

Además, señaló que presuntamente hubo contacto físico no consentido y conductas que calificó como acoso.