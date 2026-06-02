SSC abre investigaciones tras protestas de la CNTE; descarta instrucciones para violentar manifestantes

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que ninguna autoridad dio instrucciones para agredir a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la movilización realizada este lunes en el Centro Histórico.

El funcionario explicó que la marcha inició de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, por lo que se desplegó un operativo de aproximadamente 800 elementos para resguardar la zona y realizar cortes a la circulación.

Sin embargo, señaló que durante la protesta un grupo de personas encapuchadas, a quienes calificó como ajenas a los manifestantes pacíficos, realizó actos de confrontación contra instalaciones, vehículos oficiales y las vallas colocadas en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría, algunas personas lanzaron petardos, piedras y otros objetos contra los policías que se encontraban detrás de las barreras de seguridad, dejando un saldo de cuatro agentes lesionados. Tres fueron atendidos en el lugar y uno más fue trasladado a un hospital, aunque posteriormente fue dado de alta.

Vázquez reconoció que existen imágenes en las que se observa el lanzamiento o devolución de objetos desde la zona donde se encontraban los uniformados. No obstante, insistió en que nunca existió una instrucción para actuar de manera violenta contra los manifestantes.

Ante los señalamientos difundidos en redes sociales, informó: