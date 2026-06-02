Paloma Sánchez respalda solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa

La senadora priista Paloma Sánchez Ramos respaldó la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa presentada por integrantes de un colegio de abogados y representantes de la sociedad civil ante el Senado de la República.

A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora expresó su apoyo a la iniciativa y lanzó críticas contra las autoridades estatales.

"¿Qué necesitamos en este momento? Que se vayan los narcopolíticos del estado de Sinaloa y por eso mis compañeros del colegio de abogados y sociedad civil hoy se presentan ante ustedes con una solicitud por parte de ellos para la desaparición de poderes", señaló.

La petición busca que el Senado analice si existen las condiciones legales para declarar la desaparición de poderes en la entidad.

¿Qué significa la desaparición de poderes?

La desaparición de poderes es un mecanismo constitucional que puede ser aplicado cuando se considera que los poderes de un estado han dejado de funcionar conforme al orden constitucional o enfrentan circunstancias que les impiden ejercer sus atribuciones de manera normal.

En caso de que el Senado determine que existen elementos suficientes para proceder, puede declarar la desaparición de los poderes estatales y designar a un gobernador provisional mientras se restablece el funcionamiento de la entidad.

Se trata de una medida excepcional que requiere un análisis jurídico y político, por lo que la simple presentación de una solicitud no implica que vaya a ser aprobada.