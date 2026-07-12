¿Rocha Moya está por volver? PAN acusa que el Gobierno federal ya le despeja el camino

El Partido Acción Nacional acusó al gobierno Federal de allanar el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y advirtió que el mandatario con licencia conserva la posibilidad jurídica de retomar el cargo, aunque las investigaciones y los señalamientos en su contra permanecen sin resolverse.

PAN denuncia estrategia para facilitar regreso de Rocha Moya

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la reaparición pública de Rocha Moya, después de más de dos meses de ausencia, no respondió a una resolución judicial ni al esclarecimiento de las acusaciones que enfrenta, sino que forma parte de una estrategia para facilitar su eventual reincorporación al gobierno estatal.

Explicó que la licencia solicitada por el gobernador fue temporal y no significó su separación definitiva del cargo, por lo que, mientras no exista una resolución legal que lo impida, mantiene la facultad de notificar su regreso y sustituir a la actual gobernadora interina.

PAN exige transparencia en investigaciones contra Rocha Moya

Romero Herrera aseguró que permanecen sin esclarecerse diversos hechos de gravedad, entre ellos la acusación presentada en Estados Unidos, el presunto respaldo del crimen organizado durante la elección de 2021, la supuesta entrega de áreas del gobierno estatal a operadores criminales, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre presuntos recursos ilícitos y contratos relacionados con el entorno familiar del mandatario.

Afirmó que su partido no pretende una condena sin juicio, sino que las investigaciones avancen con transparencia, se esclarezcan los hechos y las instituciones no sean utilizadas para fabricar impunidad.

Por ello, pidió a la Fiscalía General de la República informar el estado que guardan las investigaciones y al Congreso de Sinaloa precisar el procedimiento que seguiría ante un eventual regreso del gobernador con licencia.

El dirigente panista consideró que, de concretarse la reincorporación de Rocha Moya, no obedecería a que los señalamientos hayan desaparecido o a que exista una resolución que acredite su inocencia, sino a una decisión política del Gobierno Federal para despejarle el camino y devolverle el poder.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional mantendrá su exigencia de esclarecer el caso y combatir la impunidad, al considerar que proteger la legalidad implica impedir que un estado que, afirmó, ha sido infiltrado por el crimen organizado vuelva a quedar bajo el mando de un gobernador que aún enfrenta graves señalamientos.