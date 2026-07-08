PAN lanza advertencia por caso "El Mayo": prevé más tensiones con EU y exige investigar narcogobierno

La relación entre México y Estados Unidos podría agravarse conforme avancen los procesos judiciales contra Ismael "El Mayo" Zambada y comiencen a conocerse nuevas declaraciones en los tribunales estadounidenses, advirtió el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, que además exigió hacer pública la declaración de Rubén Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reclamó que el gobernador de Sinaloa sea detenido para enfrentar las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

PAN advierte posible agravamiento en relación México-Estados Unidos por caso Mayo Zambada

Entrevistado antes de que iniciara la sesión de la Comisión Permanente, el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, afirmó que conforme avancen los procesos judiciales en Estados Unidos surgirán nuevas declaraciones y, a su juicio, aparecerán más nombres de personajes de Morena, lo que podría volver más delicada la relación entre ambos países.

Señaló que ese escenario se presentaría en plena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que llamó al gobierno federal a privilegiar la comunicación y la cooperación con Washington.

El senador panista indicó que las evidencias difundidas sobre el traslado de "El Mayo" Zambada muestran con claridad la participación de autoridades estadounidenses y consideró que el gobierno mexicano debe fortalecer el intercambio de información con ese país.

Recordó que la cooperación bilateral en materia de seguridad no comenzó con este caso, sino que existe desde hace décadas, desde la investigación por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena y posteriormente con el Plan Mérida, por lo que pidió evitar confrontaciones y preservar la coordinación entre ambas naciones.

Vargas del Villar añadió que el intercambio de versiones entre ambos gobiernos sobre la captura de "El Mayo" Zambada ha generado diferencias, ya que mientras México sostiene una versión de los hechos, las autoridades estadounidenses han presentado otra respaldada, dijo, con evidencias.

Aun así, expresó su deseo de que la relación bilateral no se deteriore, al considerar que ello sería en beneficio de ambos países.

PAN exige transparencia y detención de Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con narcotráfico

Vargas del Villar coincidió con el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien calificó de "absolutamente inaceptable" que el gobierno de Morena mantenga bajo reserva durante cinco años la declaración que Rubén Rocha Moya rindió ante la Fiscalía General de la República.

Por lo anterior, exigió que se haga pública esa declaración y detener al gobernador de Sinaloa para que enfrente la justicia. Incluso planteó que sea entregado a las autoridades estadounidenses para ser procesado por los presuntos delitos de narcotráfico que, aseguró, existen en su contra.

El legislador acusó a Morena de no sólo defender a Rocha Moya, a quien calificó como un "narcogobernador", sino también de ocultar información a la ciudadanía, advirtió que mientras el partido oficial mantenga presuntos pactos con el crimen organizado no será posible reducir la violencia en el país, por lo que insistió en romper cualquier vínculo entre el poder político y las organizaciones delictivas.

Anaya Cortés afirmó que al gobierno federal le preocupa más conocer cómo ocurrió la captura de Ismael "El Mayo" Zambada que investigar la información que el líder del Cártel de Sinaloa pueda aportar sobre sus presuntas relaciones con políticos de Morena.

Consideró que, en lugar de cuestionar la participación de las autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano debería investigar con qué integrantes del partido oficialista tuvo vínculos el capo para que, en su caso, sean procesados.

Asimismo, aseguró que reservar durante cinco años la declaración de Rocha Moya tendrá un costo político para Morena porque la ciudadanía rechaza que se oculte información.

"El que nada debe, nada teme".

Afirmó al insistir en que, si el gobernador no tuviera nada que esconder, su declaración ya sería pública. También pidió que las investigaciones alcancen a todos los presuntos cómplices.

Respecto al proceso judicial que enfrenta "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, el coordinador panista afirmó que, una vez que el capo se declare culpable, previsiblemente comenzará a proporcionar información sobre políticos que presuntamente recibieron dinero para campañas, respaldo o protección de su organización criminal. A su juicio, eso es lo que realmente preocupa a Morena.

"No les preocupa que el FBI haya intervenido en su detención; lo que les enfurece es lo que El Mayo puede decir de sus vínculos y sus relaciones con los morenistas a los que ha estado financiando y de los que estuvo recibiendo protección", afirmó, al calificar como una "simulación" la inconformidad del gobierno mexicano por la actuación de las autoridades estadounidenses.

Dijo que la verdadera molestia radica en que se hayan desmantelado narcolaboratorios y detenido a un narcotraficante que posee información sobre presuntos vínculos con integrantes de Morena y que, tarde o temprano, esa información será conocida públicamente.

Cuestionado sobre si bastarán las declaraciones de "El Mayo" para proceder contra funcionarios, respondió que los dichos siempre deben acompañarse de pruebas, no obstante, aseguró que en el caso de Rubén Rocha Moya ya existen elementos suficientes para investigarlo.

Por lo anterior, citó la presunta intervención durante la elección municipal de Badiraguato, el secuestro de la diputada Paola Gárate durante el proceso electoral, las concesiones económicas que, afirmó, se otorgaron a grupos criminales en materia de agua potable y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

Anaya Cortés dejó claro que la postura de Acción Nacional es investigar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales sin importar el partido político.

"Caiga quien caiga", respondió al ser cuestionado sobre posibles casos relacionados con el PAN, al reiterar que la ley debe aplicarse "en todos los casos, absolutamente" y advirtió que, si las autoridades mexicanas insisten en proteger a presuntos delincuentes y no aplican la ley, corren el riesgo de que otros países actúen contra ellos, aunque reiteró que lo deseable es que la justicia se imparta en México.