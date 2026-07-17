PAN denuncia penalmente descarrilamientos del Tren Interoceánico

Diputados federales, locales y la dirigencia del PAN en la Ciudad de México presentaron una denuncia penal ante la FGR en contra de Gonzalo López Beltrán, quien fuera el principal encargado de supervisar la construcción del Tren Interoceánico, el cual ha tenido diversas averías, omisiones y recientes descarrilamientos que han cobrado vidas.

PAN exige investigación por descarrilamientos en Tren Interoceánico

La denuncia también señala a las autoridades de la Secretaría de Marina, quienes son las responsables del manejo, administración y control de este medio de transporte.

Los panistas aseguraron que no se han citado ni a los constructores ni al supervisor honorífico Bobby López Beltrán por las 14 muertes del primer accidente en Oaxaca.

Por ello, exigieron que se llegue hasta las últimas consecuencias evidentemente Bobby López Beltrán, y sus contratistas favoritos deben de comparecer ante la Fiscalía.

Diputados PAN critican manejo y corrupción en Tren Interoceánico

El diputado federal Federico Döring Casar señaló que en el primer incidente, Claudia Sheinbaum salió a decir que Bobby no era responsable de nada y trató de minimizar el descarrilamiento mortal.

"En las mañaneras solo salen a decir que fue un incidente pero ahí hay corrupción en los contratos de la 4T y por eso esto sigue sucediendo", dijo.

Asimismo, exigió a la Fiscalía que haga una investigación y no sólo se acuse al maquinista por exceso de velocidad, sino que se investigue verdaderamente las obras de rehabilitación y los trazos construidos.

La coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN PAN y la diputada Priscila Vera Hernández, detallaron que la denuncia tiene que ver con el más reciente descarrilamiento y de otro más, que cobró la vida de 14 personas y varios heridos en Asunción Ixtaltepec, en el sureste de Oaxaca hace varios meses.

"Presentamos una denuncia para que se investiguen los dos descarrilamientos del Tren Interoceánico. No se han citado ni a los constructores ni al supervisor honorífico Bobby López Beltrán por las 14 muertes del primer accidente en Oaxaca", declaró Vera Hernández.

En su momento, los integrantes del PAN en la Ciudad de México, Astrid Espinosa y Miguel Errasti, indicaron que estos casos de corrupción no se les debe dar carpetazo como ha sucedido con los "compadres" de Morena y los amigos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Añadieron que: "estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas y estamos hablando de corrupción que mata, como ha sido también con el Tren Maya y con el Interoceánico y no olvidar la Línea 12 del Metro".