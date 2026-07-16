¿Panistas en deuda con la ley? Los políticos acusados de corrupción, lavado y crimen organizado

Durante las últimas dos décadas, diversos militantes y ex funcionarios emanados del Partido Acción Nacional (PAN) han enfrentado investigaciones, órdenes de aprehensión, procesos penales e incluso condenas por presuntos delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, sobornos y otros ilícitos.

Aunque varios han sostenido su inocencia y algunos procesos continúan abiertos, los expedientes judiciales han colocado a figuras panistas en el centro del debate sobre el combate a la corrupción en México.

El caso más reciente es el del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuya detención volvió a poner bajo los reflectores los antecedentes de otros personajes ligados al blanquiazul.

En Ovaciones te decimos qué militantes del PAN han sido acusados por delitos graves,





La corrupción y delitos dentro del PAN

Las acusaciones contra integrantes del PAN abarcan desde presuntos actos de corrupción administrativa hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, sobornos, desvío de recursos y vínculos con esquemas inmobiliarios irregulares.

En algunos expedientes existieron sentencias condenatorias, mientras que otros permanecen en litigio o concluyeron con liberaciones por decisiones judiciales.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como fiscalías estatales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estadounidenses han participado en distintas investigaciones que involucran a ex gobernadores, ex legisladores y ex funcionarios panistas.

Panistas que han sido acusados de delitos graves

Ricardo Anaya Cortés

El ex candidato presidencial del PAN fue investigado por la FGR por su presunta participación en el caso Odebrecht, derivado de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien afirmó que diversos legisladores recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética entre 2013 y 2014.

Anaya rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una persecución política.

En agosto de 2021 abandonó México y se estableció en Estados Unidos, hecho que él mismo calificó como un "autoexilio", tras ser citado por la FGR para una audiencia judicial.

Además, desde 2018 enfrentó señalamientos por una presunta operación de lavado de dinero relacionada con la compraventa de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos, caso que también negó.

En 2024 regresó a México para asumir un escaño en el Senado por la vía plurinominal, luego de que el Tribunal Electoral determinó que no existía una orden de aprehensión vigente que impidiera su candidatura.

? RICARDO ANAYA REAPARECE PARA REGISTRARSE COMO SENADOR



Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN, ha regresado a México tras unos años fuera del país.



Anaya llegó al Senado en completo sigilo para registrarse como legislador y obtener su credencial de senador.... pic.twitter.com/N6LHQg70X1 — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) August 25, 2024

Genaro García Luna

Aunque nunca fue militante formal del PAN, fue uno de los funcionarios más cercanos al gobierno panista de Felipe Calderón, desempeñándose como secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012.

Fue detenido en Texas el 9 de diciembre de 2019 y acusado por autoridades estadounidenses de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección a la organización criminal.

En febrero de 2023 fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de cinco delitos, entre ellos conspiración para traficar cocaína.

Posteriormente fue condenado a más de 38 años de prisión y al pago de una multa multimillonaria, convirtiéndose en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la historia reciente de México.

Francisco García Cabeza de Vaca

El ex gobernador de Tamaulipas (2016-2022) enfrenta investigaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Las denuncias surgieron en 2020 tras investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mientras que en febrero de 2021 la Cámara de Diputados aprobó su desafuero.

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que lo protegía, reactivando la orden de aprehensión emitida por la FGR.

El Gobierno federal informó posteriormente que autoridades estadounidenses no ejecutaron una solicitud de detención provisional al considerar que requerían mayores elementos probatorios.

Sin embargo, Cabeza de Vaca ha negado todas las acusaciones y sostiene que es víctima de persecución política.

Guillermo Padrés Elías

El ex gobernador de Sonora fue acusado por la entonces PGR de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El 10 de noviembre de 2016 se entregó voluntariamente a las autoridades y permaneció recluido durante casi tres años.

En febrero de 2019 obtuvo su libertad bajo medidas cautelares después de que diversos jueces modificaron las condiciones de su proceso. Aunque recuperó su libertad, varios procedimientos judiciales continúan abiertos.

Jorge Luis Lavalle Maury

El ex senador panista fue señalado por la FGR de recibir presuntos sobornos relacionados con Odebrecht para impulsar la aprobación de la Reforma Energética.

Fue detenido el 9 de abril de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte acusado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En septiembre de 2022 obtuvo la libertad provisional al modificarse la medida cautelar, pero el proceso penal continúa.

Christian Von Roehrich

El ex alcalde de Benito Juárez es considerado una de las principales figuras investigadas dentro del llamado Cártel Inmobiliario.

Fue detenido el 20 de abril de 2023 en Reynosa, Tamaulipas, luego de permanecer prófugo varios meses.

La Fiscalía capitalina lo acusa de uso ilegal de atribuciones, asociación delictuosa y presunta red de corrupción inmobiliaria que habría operado durante administraciones panistas en la alcaldía Benito Juárez.

Permanece sujeto a proceso penal.

Luis Vizcaíno

Ex director jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, fue uno de los primeros ex funcionarios detenidos por el caso del Cártel Inmobiliario.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa por presuntamente integrar una red que otorgaba permisos de construcción irregulares a cambio de beneficios económicos.

En julio de 2022 aceptó un procedimiento abreviado, se declaró culpable por enriquecimiento ilícito y obtuvo una pena reducida tras colaborar con las investigaciones.

Nicias René Aridjis

Ex director general de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez.

Las investigaciones lo señalan por presuntamente favorecer desarrollos inmobiliarios ilegales y recibir departamentos como pago por autorizar construcciones que incumplían la normatividad.

Fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y continúa enfrentando procedimientos judiciales.

Ernesto Ruffo Appel

El ex gobernador de Baja California fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras una orden de aprehensión obtenida por la FGR por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La investigación deriva del aseguramiento histórico de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila el 8 de julio de 2025.

El 22 de julio de ese mismo año, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada a Ruffo Appel, era investigada por su presunta participación en la red de contrabando.

La FGR sostiene que la empresa habría formado parte de una estructura dedicada al traslado y almacenamiento ilegal de hidrocarburos mediante carrotanques.

Ruffo negó previamente cualquier responsabilidad y declaró públicamente: "Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país... si me llaman y me citan".

Panistas que han sido encarcelados

Genaro García Luna: permanece preso en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico y delincuencia organizada.

Guillermo Padrés: estuvo recluido entre noviembre de 2016 y febrero de 2019 por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos fiscales.

Jorge Luis Lavalle Maury: fue encarcelado de abril de 2021 a septiembre de 2022 por el caso Odebrecht antes de obtener libertad provisional.

Christian Von Roehrich: fue detenido en abril de 2023 y continúa sujeto a proceso penal por el caso del Cártel Inmobiliario.

Luis Vizcaíno: permaneció recluido tras su detención por enriquecimiento ilícito relacionado con la red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez.

El Cártel Inmobiliario: el mayor escándalo de corrupción ligado al PAN en CDMX

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México describen al llamado Cártel Inmobiliario como una presunta red de corrupción integrada por exservidores públicos de administraciones panistas en la alcaldía Benito Juárez.

Según las indagatorias, desarrolladores inmobiliarios obtenían autorizaciones para construir edificios con niveles adicionales, departamentos fuera de norma y cambios de uso de suelo a cambio de entregar inmuebles, dinero o beneficios a funcionarios públicos.

El caso derivó en múltiples cateos, aseguramientos de propiedades, órdenes de aprehensión y procesos penales contra ex funcionarios como Christian Von Roehrich, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, convirtiéndose en una de las investigaciones por corrupción urbana más importantes de los últimos años en la capital del país.