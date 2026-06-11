Erik Lira reconoció que los nervios le jugaron en contra al Tri en la inauguración

La Selección Mexicana obtuvo su primera victoria en partidos inaugurales de Copa del Mundo en el primer juego de la presente edición, aunque tuvo para golear a una Sudáfrica que no metió ni las manos y no lo hizo.

Sea por imprecisiones o porque los nervios también pesan y más en un escenario tan brutal como es una inauguración de Mundial como locales, el Tricolor no le pudo sacar más anotaciones a los sudafricanos.

Al término del encuentro, el mediocampista Erik Lira, habló del tema emocional en este encuentro y reconoció que los nervios de pronto les jugaron en contra.

"Yo creo que sí era un partido difícil en lo emocional, no viviremos esto muchas veces en la vida; no sé si se vaya a repetir lo que viví hoy".

"Sí era un momento complicado, pero creo que todos estamos trabajados en lo mental para hacerlo lo mejor posible, para que este escenario no nos afectara y lo hiciéramos lo mejor posible".

"Sabía que si los presionaba quedaban abiertos"

El mediocampista de Cruz Azul le ganó la partida a Edson Álvarez en la titularidad de la Selección Mexicana y antes de los diez minutos de juego ante los Bafana Bafana demostró por qué.

Lira apretó al defensa sudafricano, le sacó la pelota y le quedó a modo a Julián Quiñones quien definió de gran forma para el 1-0 de México.

El contención celeste relató cómo fue que vio esa chance y precisó que lo estudió durante varios días en la concentración del Tricolor.

"Algo que me caracteriza es la garra, yo sabía que si la recuperaba ahí quedaban abiertos (los sudafricanos); eso lo platicamos, gracias a Dios se dio en el momento que se tenía que dar. Era importante sumar de a tres y ahora ya estamos pensando en el segundo partido", agregó.

"Un momento para toda la vida"

Por último, Lira se mantuvo en su mismo discurso que ha dicho en los meses previos, sobre que esta será la mejor presentación de México en una Copa del Mundo.

"Estoy muy orgulloso de estar acá, el techo es muy alto y estoy seguro que vamos a hacer el mejor Mundial en la historia de nuestro país.