Fama del Pato Merlín preocupa a especialistas en fauna; esto advirtieron

El Pato Merlín ha conquistado las redes sociales y despertado la simpatía de miles de personas durante el Mundial 2026.

Sin embargo, detrás de los videos, fotografías y publicaciones virales existe una preocupación que especialistas en bienestar animal consideran urgente atender.

Lo que comenzó como una historia que enterneció a internet podría tener consecuencias inesperadas para cientos de aves, por lo que expertos hicieron un llamado a la población para actuar con responsabilidad antes de tomar una decisión que cambiará la vida de un animal.

En Ovaciones te decimos todos los detalles que resaltaron los especialistas ante la fama del pato Merlín.





Especialistas alertan aumento en compra de patos

La Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre Pachuca emitió un mensaje para alertar sobre un fenómeno que se ha repetido en diversas ocasiones cuando un animal alcanza gran popularidad en internet, como el incremento de compras impulsivas sin conocer las necesidades reales de la especie.

A través de una publicación difundida en redes sociales, la organización explicó que "todos conocemos la historia de Merlín", pero advirtió que la fama de un animal puede traer consecuencias negativas.

Entre los principales riesgos señalaron que "cuando un animal se hace muy popular y famoso, aumenta la compra indiscriminada y el abandono", situación que lamentablemente observan con frecuencia en sus instalaciones.

Asimismo, recalcaron que "los animales no necesitan dueños por moda, necesitan dueños responsables", por lo que invitaron a cualquier persona interesada en adquirir un pato a informarse previamente sobre los cuidados, alimentación, espacio y atención veterinaria que requiere esta especie.

La unidad también recordó que constantemente reciben ejemplares abandonados tras haber sido adquiridos por impulso.

En ese sentido, enfatizaron que "lamentablemente en nuestras instalaciones recibimos muchos patos como Merlín abandonados".

Los especialistas insistieron en que los patos, al igual que cualquier otro animal, requieren un compromiso de largo plazo.

En su mensaje también señalaron que "los patos, como todos los animales, no son regalos, no son juguetes ni una mascota que se puede abandonar cuando crece o las necesidades de sus cuidados cambian".

El llamado busca generar conciencia para evitar que una tendencia viral termine convirtiéndose en un problema de bienestar animal, como ha ocurrido anteriormente con otras especies que se volvieron populares en redes sociales.

¿Cómo nació el fenómeno de Merlín, el pato que conquistó el Mundial 2026?

En medio de la euforia que ha generado la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, un protagonista inesperado logró robarse los reflectores.

Se trata de Merlín, un pato blanco de dos años que pasó de acompañar a su familia durante su jornada de trabajo a convertirse en una de las imágenes más representativas del torneo.

Todo comenzó cuando la familia Gómez salió, como de costumbre, a vender agua en los alrededores del Ángel de la Independencia.

Mientras recorrían las calles entre cientos de aficionados vestidos con los colores de México, Merlín caminaba junto a ellos con total naturalidad. Las imágenes del ave entre los seguidores del Tricolor rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde millones de personas quedaron cautivadas por la escena.

Todos amamos a Merlín, hasta la FIFA



El famoso pato mexicano recibió un homenaje de parte de la FIFA y por ello hoy será el invitado de lujo en el Fan Fest del Zócalo



Checa lo que nos dijo su mamá.



@aracelmargmail1 pic.twitter.com/OtEmUnphAH — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

En cuestión de días, el llamado "Pato Mundialista" se convirtió en un fenómeno internacional.

Medios de comunicación, creadores de contenido y aficionados de distintos países compartieron fotografías y videos del simpático pato, quien terminó siendo adoptado por la afición como la mascota no oficial de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

La inesperada fama llevó a Merlín y a la familia Gómez a recibir invitaciones especiales por parte de la FIFA, que los convocó al Fan Fest de la Ciudad de México y posteriormente nombró al pato como embajador de la capital durante el Mundial. Incluso, la propia Selección Mexicana lo reconoció como un amuleto que acompañó al equipo a lo largo del torneo.

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