Rechaza PAZ que vaya a ser un partido satélite de Morena

El partido PAZ rechazó que vaya a ser un satélite de Morena y aseguró que para 2027 postulará candidatos en las 17 gubernaturas en disputa.

Partido PAZ niega ser satélite de Morena y anuncia candidaturas

En conferencia de prensa, sus dirigentes advirtieron que tienen un diagnóstico claro de los retos que enfrenta el país y eso se va a materializar en propuestas concretas a proponer la próxima campaña.

Alejandrina Moreno, integrante de la dirección de este nuevo partido y ex dirigente del partido Encuentro Social, refrendó que son partido de origen ciudadano y dijo que parten de la confianza de la ciudadanía.

"Respecto a la etiqueta que teníamos de partido satélite, pues creo que eso puede quedar totalmente descartado. Nosotros tenemos una larga historia, una historia que se remonta antes de Morena, si circunstancialmente o bajo un compromiso de cambiar régimen político que hemos contribuido a eso y eso representó nuestra alianza del 2018, ahora nos vinculan de manera tan directa con Morena, pues ustedes ya verán en el territorio, en la campaña, en el gobierno, en los espacios que vayamos adquiriendo, que somos una fuerza que tiene un proyecto particular, un proyecto propio y que es el que vamos a sostener", precisó.

Liderazgo joven y registro nacional avalado por INE

Otro de los dirigentes, Hugo Andrés Flores, hijo del diputado morenista Hugo Erik Flores, aseveró que PAZ tiene un nuevo liderazgo, encabezado por gente joven, que sí quiere cambiar a su país.

A su vez, el representante legal de este nuevo partido, Armando González Escoto, informó que la organización superó los requisitos establecidos por el INE para obtener el registro nacional.

Recalcó que PAZ fue aprobado por unanimidad de los consejeros electorales y superó el proceso con más afiliaciones y asambleas.

Nancy Toriz, representante del partido en el Estado de México dejó en claro que no encontrarán los grandes nombres de la vieja política en PAZ, ni a quien hicieron de los privilegios una forma de vida.

La organización Construyendo Sociedades de Paz presentó a su nuevo líder: Hugo Andrés Flores, hijo del diputado de #Morena Hugo Eric Flores.



El partido, ahora llamado Partido PAZ, tiene como base al extinto Encuentro Social y Encuentro Solidario, aliados históricos de... pic.twitter.com/gnhxCl6XNb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Los antecedentes de PAZ están directamente ligados a los extintos partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario, ambos vinculados a liderazgos evangélicos y encabezados por Hugo Eric Flores, ahora en Morena.