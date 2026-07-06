¿Qué día depositan la Pensión Bienestar? Calendario de pagos julio-agosto 2026

Buenas noticias para los millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, ya que el pago correspondiente al bimestre julio-agosto 2026 comienza a reflejarse en las cuentas de cada usuario.

La Secretaría del Bienestar confirmó el calendario oficial de dispersión de recursos de los apoyos económicos más importantes del Gobierno de México.

En Ovaciones te decimos las fechas exactas de depósito según el primer apellido, lo cual permitirá a los derechohabientes planificar el cobro de su apoyo sin contratiempos.





Pagos del Bienestar julio-agosto

La Secretaría del Bienestar informó que ya comenzó la dispersión de recursos correspondiente al cuarto bimestre de 2026 para los distintos programas sociales federales.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, los depósitos se realizan de forma escalonada y ordenada conforme a la primera letra del primer apellido de cada beneficiario. Los recursos se entregan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

La funcionaria recordó que este mecanismo busca agilizar la entrega de los apoyos y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que el padrón conjunto de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y otros programas sociales ya supera los 16.5 millones de personas en todo el país.

Para este bimestre, los montos oficiales son:

Pensión para Adultos Mayores : 6,400 pesos .

Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos .

Pensión para Personas con Discapacidad : 3,300 pesos .

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

En el caso de Sembrando Vida, el apoyo continúa entregándose de manera mensual por 6,450 pesos, con depósito programado para el 9 de julio.

Calendario de pagos ¿Cuándo depositan la pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar confirmó que los depósitos del bimestre julio-agosto 2026 se realizarán del 6 al 29 de julio.

Como ocurre en cada bimestre, la entrega de los apoyos será escalonada y se definirá de acuerdo con la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. El calendario es el siguiente:

Letra A: Lunes 6

Letra B: Martes 7

Letra C: Miércoles 8

Letra C: Jueves 9

Letra D, E, F: Viernes 10

Letra G: Lunes 13

Letra G: Martes 14

Letras H, I, J, K: Miércoles 15

Letra L: Jueves 16

Letra M: Viernes 17

Letra M: Lunes 20

Letras N, Ñ, O: Martes 21

Letras P, Q: Miércoles 22

Letra R: Jueves 23

Letra R: Viernes 24

Letra S: Lunes 27

Letras T, U, V: Martes 28

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29

La Secretaría del Bienestar reiteró que no es necesario acudir el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Presentan calendario de pagos de pensiones Bienestar del bimestre julio-agosto 2026. Los depósitos se harán del 6 al 29 de julio. pic.twitter.com/IKXn9fhWEn — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 6, 2026

¿Quiénes pueden solicitar la pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa de carácter universal dirigido a personas que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno de México.

Los principales requisitos son:

Tener 65 años o más .

Ser mexicano por nacimiento o naturalización.

Residir actualmente en México.

Para realizar el registro se solicita:

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Durante el trámite también es posible nombrar a una persona auxiliar que represente al beneficiario, presentando la documentación correspondiente.

Cómo consultar el saldo de mi tarjeta Bienestar

Para verificar si el depósito ya fue realizado, puedes seguir cualquiera de estas opciones:

Consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar .

Acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar .

Llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64.

Revisar el movimiento directamente en una sucursal del Banco del Bienestar.

Cómo retirar efectivo de mi pensión Bienestar

Si deseas disponer de tu apoyo económico, sigue estos pasos:

Lleva tu Tarjeta del Banco del Bienestar .

Acude a una sucursal o cajero automático del Banco del Bienestar .

Inserta la tarjeta y captura tu NIP .

Selecciona la opción de retiro de efectivo .

Elige el monto que deseas retirar.

Guarda tu comprobante y retira tanto el dinero como tu tarjeta.

También puedes utilizar la tarjeta para pagar directamente en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria, sin necesidad de retirar efectivo.

Próximos pagos de la Pensión Bienestar en 2026

Tras concluir la dispersión del bimestre julio-agosto, aún quedarán dos depósitos durante este año:

Septiembre-octubre (quinto bimestre ).

Noviembre-diciembre (sexto bimestre).

La Secretaría del Bienestar también anunció que quienes cumplan 65 años durante julio o agosto podrán incorporarse en el siguiente periodo de registro, presentando la documentación requerida en los módulos de atención correspondientes.