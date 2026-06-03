Movilizaciones de CNTE ya cuestan más de 405 mdp: Canaco CDMX

Las movilizaciones, manifestaciones y bloqueos de los maestros de la CNTE están provocando pérdidas estimadas ya en 405 millones de pesos, acusó la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), que preside Vicente Gutiérrez Camposeco.

Se consideran además, pérdidas diarias del orden de los 39.5 millones de pesos y que afectan al suministro y la logística de más de 4 mil comercios establecidos en la periferia del Centro de la capital del país.

De ahí que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, si bien dijo que el organismo confederado se solidariza con las demandas de los maestros, también solicitó a las autoridades federales y capitalinas establecer un orden, emitir un reglamento y condiciones que todos deben cumplir para manifestarse sin afectar a terceros "Y esta parte sí le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de la República", aseveró.

También dijo que es una pena ir a otras naciones y saber que a la CDMX ya la apodan "la borracha". ¿Saben por qué? Porque se la pasa tomada. Discúlpenme, pero me apena porque vengo aquí y me dicen oye, es que todo el tiempo hay manifestaciones.

OCTAVIO DE LA TORRE.

Condenó los agravios de las movilizaciones de la CNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

"Vamos a México y lo que vemos en el centro histórico es que hay manifestaciones", dijo en conferencia de prensa desde Honduras.

De la Torre aseveró que México es una democracia donde la libre expresión es un derecho que está consagrado en la Constitución del país, "pero también nosotros debemos de cuidar los espacios públicos y los símbolos que representan oportunidades para nuestro país".

Imagen negativa para los inversionistas

De ahí que, aseveró, cualquier acto de vandalismo proyecta una imagen negativa para los visitantes y los inversionistas. Por lo que consideró que lo importante es que prevalezca siempre el diálogo institucional, que se muestre al mundo y a nuestro país, que somos capaces de resolver las diferencias con respeto, con civilidad y con responsabilidad.

El presidente de la Concanaco-Servytur adelantó que se espera una derrama de 65 mil millones de pesos por las actividades del Mundial de Futbol 2026, pero que "la piratería recortará a la mitad esa derrama económica del Mundial".

Comparó que el costo económico anual estimado de la piratería en México ronda los 63 mil millones de pesos, "esto no significa afirmar que la piratería vaya a absorber automáticamente la mitad de la derrama mundialista. Lo que sí es que la piratería cuesta casi lo mismo que la derrama económica proyectada del Mundial.

"Por eso preocupa, porque cuando una economía ilegal tiene ese tamaño, compite contra quienes sí pagan impuestos, generan empleo, cumplen obligaciones y sostienen empresas y negocios familiares. La piratería no es un problema menor rumbo al Mundial".

Por otro lado, comentó que este mundial será el más digitalizado respecto a las otras dos ediciones que se han celebrado en México, por lo que se corren mayores riesgos de fraude, pero también de obtener un poco más de lo que se generó en 185.

"En 1986 se estimó que el comercio, los servicios y el turismo captaron 18 mil, y 20 mil millones de pesos. Pero para 2026, esos mismos sectores podrían captar entre 35 mil y 40 mil millones de pesos", dijo y subrayó la campaña que la Concanaco-Servytur lleva a cabo junto con Meta, Amazon de México y la Profeco, para "evitar que te metan un gol".