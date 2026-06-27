Persisten discriminación y violencia contra la población LGBTIQ+ en México

La población LGBTIQ+ en México continúa enfrentando un escenario marcado por la discriminación, la exclusión y la violencia. Aunque alrededor de cinco millones de personas de 15 años y más, equivalentes al 5.1% de la población, se identifican con la diversidad sexual y de género, diversos indicadores muestran que persisten profundas brechas en el acceso a derechos, especialmente para las mujeres trans.

Las condiciones laborales representan uno de los principales focos de desigualdad. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 revela que el 18.8 por ciento de las mujeres trans ha sido rechazado al buscar empleo, una proporción que contrasta con el 4.3% registrado entre las mujeres cisgénero.

Las desventajas también se reflejan en el ámbito educativo. La Encuesta sobre Salud Sexual de Mujeres Trans en México 2021 indica que el 52% de esta población no alcanzó estudios de nivel medio superior.

A ello se suma que el INEGI identifica a las mujeres trans como el grupo con mayor riesgo de sufrir discriminación para conseguir trabajo, enfrentar violencia en los centros laborales y recibir un trato desigual.

Marcha de la Comunidad LGBT+.

Foto: Cuartoscuro

A este problema de exclusión se añade la violencia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en el que participa la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, ha documentado al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género entre 2014 y lo que va de 2025.

El Observatorio contabilizó 672 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ entre 2019 y 2024, cifras que mantienen a México entre los países con mayor incidencia de este tipo de agresiones y que evidencian los retos pendientes para garantizar condiciones de igualdad, seguridad y acceso efectivo a los derechos de esta población.