Perú abre una puerta para recomponer la relación con México

México inició gestiones para recuperar la relación diplomática con Perú tras la elección de un nuevo gobierno, aunque mantendrá sin cambios su postura sobre el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo, al que considera víctima de una detención arbitraria.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, establecer comunicación con el equipo de la presidenta electa peruana para explorar las condiciones que permitan normalizar el vínculo entre ambos países.

"Nosotros no rompimos esa relación. La rompieron ellos", respondió al ser consultada sobre la posibilidad de reanudar plenamente los contactos diplomáticos. Agregó que corresponde ahora conocer la disposición del nuevo gobierno peruano para avanzar en ese proceso.

Postura mexicana sobre la detención de Pedro Castillo

La mandataria recordó que los gobiernos que sucedieron a Pedro Castillo decidieron romper la relación con México después de la crisis política que derivó en la destitución y encarcelamiento del entonces presidente peruano.

Durante la conferencia también hizo referencia al pronunciamiento emitido por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, que concluyó que la detención de Castillo fue arbitraria y solicitó su liberación.

Sheinbaum dijo que esa valoración coincide con la posición que México sostuvo desde el inicio de la crisis. Argumentó que el procedimiento seguido por el Congreso peruano no cumplió con las reglas establecidas para destituir a un presidente.

"Consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo con el número de votos que se tenían que tener en el Congreso es tan sencillo como eso", afirmó.

Añadió que, desde la perspectiva del gobierno mexicano, existían motivaciones políticas detrás de la decisión tomada contra Castillo y no una justificación plenamente sustentada en el marco jurídico peruano.

La presidenta señaló que observará la posición que adopte el nuevo gobierno peruano frente al pronunciamiento de la ONU, aunque dejó claro que México mantendrá su postura sobre el caso. "Nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar. Pero por supuesto que deseamos que se retomen las relaciones con el Perú", concluyó.

¿Qué cambia con el nuevo gobierno peruano?

El anuncio abre la posibilidad de recomponer una relación bilateral que permanecía deteriorada desde la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Sin modificar su respaldo al exmandatario peruano, el gobierno mexicano apuesta por restablecer los canales diplomáticos con la nueva administración, mientras observa la respuesta que dará Lima al pronunciamiento del grupo de trabajo de la ONU.