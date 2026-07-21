Gobierno alista 152 obras hospitalarias para ampliar la atención médica

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional de Infraestructura en Salud 2025-2030, que contempla 152 intervenciones hospitalarias con una inversión cercana a 181 mil millones de pesos, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención del sistema público y reducir el rezago acumulado durante décadas.

Detalles del Plan Nacional de Infraestructura en Salud 2025-2030

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura médica será uno de los ejes del sexenio y adelantó que la próxima semana comparará las obras impulsadas por su administración con las construidas durante el periodo neoliberal.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el programa incluye 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones de hospitales existentes, distribuidos entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.

Clark detalló que la inversión permitirá incrementar la capacidad hospitalaria de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas censables, además de ampliar la cobertura de especialidades médicas y sustituir inmuebles cuya vida útil ya fue rebasada.

Proyectos y avances en hospitales públicos

El funcionario informó que 30 proyectos ya fueron concluidos, mientras 33 permanecen en construcción. El resto iniciará de manera escalonada durante el sexenio para cumplir la meta planteada hacia 2030.

En su intervención, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó los proyectos que impulsará ese instituto para modernizar hospitales y clínicas, con prioridad en unidades que enfrentan saturación o deterioro de su infraestructura.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, expuso las obras que desarrollará el instituto para ampliar la cobertura médica, incrementar la capacidad de hospitalización y fortalecer la atención especializada en distintas regiones del país.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó las acciones previstas para consolidar la red de hospitales que atiende a la población sin seguridad social, mediante nuevas construcciones, sustituciones y ampliaciones de unidades médicas.

El Gobierno federal sostuvo que el plan busca atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos, reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura hospitalaria en estados donde la infraestructura resulta insuficiente.

Con esta estrategia, la administración de Sheinbaum apuesta por convertir la infraestructura hospitalaria en uno de los principales proyectos de inversión pública del sexenio, al concentrar recursos en la construcción y modernización de hospitales para el sistema nacional de salud.