Plan Michoacán reduce 46 por ciento los homicidios: Sheinbaum

La reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos en Michoacán responde a una estrategia que combina el despliegue de fuerzas federales con programas sociales y acciones para reactivar la economía, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, explicó que la entidad mantiene una presencia importante de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, especialmente en la región del Pacífico, además del trabajo de inteligencia y las detenciones que han encabezado las corporaciones de seguridad.

Programas sociales y educativos como parte del Plan Michoacán

Sheinbaum señaló que el Plan Michoacán no se limita al combate contra la delincuencia. Indicó que incorpora programas de bienestar y proyectos de desarrollo económico para atender las causas de la violencia.

Como parte de esa estrategia, destacó que Michoacán es la única entidad del país donde todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta la universidad, reciben una beca. También mencionó el avance del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, uno de los proyectos sociales impulsados por el gobierno federal en la entidad.

La presidenta recordó que el fin de semana recorrió distintos municipios para supervisar las acciones del programa y revisar los resultados en materia de seguridad.

Aseguró que la disminución de los homicidios refleja el efecto conjunto de la presencia federal y las políticas sociales, aunque advirtió que el gobierno mantendrá las acciones para consolidar esos resultados.