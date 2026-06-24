Pide senadora a Clara Brugada explicar nuevas atribuciones de policías para aplicar multas de tránsito

La senadora por Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa exigió al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina explicar los alcances, criterios de actuación y mecanismos de supervisión de las nuevas facultades otorgadas a elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para aplicar infracciones de tránsito en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa, una medida que se suma a la posibilidad de retirar una placa como garantía cuando los vehículos porten matrícula de otra entidad federativa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.

La legisladora demandó además que las autoridades transparenten los controles que se aplicarán para evitar actos de corrupción o discrecionalidad en la imposición de sanciones, al considerar que la ampliación de atribuciones de ambas corporaciones debe estar acompañada de reglas claras, capacitación especializada y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Chavira de la Rosa señaló que, aunque existe confianza en las decisiones de la administración capitalina, es indispensable ofrecer certeza a la ciudadanía sobre la forma en que operará este nuevo esquema de vigilancia vial y las salvaguardas que existirán para proteger los derechos de automovilistas y motociclistas, por lo que incluso consideró necesario analizar si la medida requiere adecuaciones al marco jurídico.

Señaló que la Policía Auxiliar fue creada para prestar servicios de protección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, además de colaborar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en operativos para preservar el orden público, por lo que estimó necesario precisar el tipo de capacitación que recibieron los elementos que ahora desempeñarán funciones relacionadas con la aplicación del Reglamento de Tránsito.

Al resaltar que la Ciudad de México fue pionera en la digitalización de las infracciones de tránsito para disminuir los espacios de corrupción, reconoció que continúan registrándose denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión durante revisiones vehiculares, por lo que pidió reforzar los controles internos y transparentar los resultados de las investigaciones iniciadas contra policías señalados por este tipo de conductas.

Añadió que tampoco existe información pública actualizada sobre la aplicación de multas en la capital, pues los registros disponibles sólo reportan las infracciones captadas mediante equipos electrónicos hasta finales de 2025, sin detallar las sanciones levantadas de manera presencial durante este año, por lo que solicitó publicar estadísticas completas que permitan evaluar el funcionamiento del sistema.

Cuauhtémoc ya comenzó a aplicar las nuevas facultades

Mientras la discusión sobre el alcance de estas atribuciones llegó al Senado, la alcaldía Cuauhtémoc ya puso en marcha el nuevo esquema de vigilancia vial. Los primeros elementos de la Policía Auxiliar facultados para aplicar infracciones de tránsito iniciaron recorridos en la colonia Doctores, donde hasta el momento han levantado 20 infracciones y retenido siete placas como garantía a conductores que incurrieron en violaciones al Reglamento de Tránsito.

Las primeras acciones se concentraron en las calles Doctor Lavista y Doctor Rafael Ángel de la Peña, donde los agentes sancionaron vehículos estacionados en doble y triple fila, así como unidades que obstruían la circulación de peatones, ambulancias, transporte público y otros automovilistas.

El operativo forma parte de un programa desarrollado entre la alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante el cual un primer grupo de 10 elementos de la Policía Auxiliar recibió capacitación especializada para desempeñar funciones de vigilancia vial y aplicación del Reglamento de Tránsito.

De manera paralela, personal de la demarcación realizó un operativo en el entorno del Hospital General para atender reportes relacionados con comercio en vía pública, ocupación de banquetas y acumulación de residuos, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y recuperar espacios para el tránsito peatonal.

La alcaldía informó que este esquema se extenderá gradualmente a otros puntos de la demarcación como parte de la estrategia para reforzar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y el orden en la vía pública.