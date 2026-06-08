"Nada nos va a detener": padres de Ayotzinapa denuncian retención rumbo a CDMX

En medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen bloqueos y un plantón en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retuvieron a los normalistas.

Durante más de cuatro horas, la SSC retuvo a 17 autobuses que transportaban a normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que se dirigían a la capital para sumarse a las protestas.





Operativo en caseta de Tlalpan y decomiso de artefactos explosivos

Durante el operativo realizado en la caseta de Tlalpan, policías capitalinos decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, hallazgo que fue rechazado por los manifestantes, quienes acusaron a las autoridades de intentar criminalizar su movimiento y obstaculizar su participación en las movilizaciones.

Tras concluir las revisiones y de que transcurrieran un par de horas, los contingentes pudieron continuar su trayecto hacia el centro de la ciudad.

Los normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron que permanecerán en la capital hasta el próximo 12 de junio para participar en actividades de protesta y acompañamiento a las movilizaciones magisteriales, además de exigir avances en la investigación del caso Ayotzinapa.

Importante aseguramiento de 59 artefactos explosivos decomisados a los Normalistas durante un operativo de revisión en la caseta de #Tlalpan en la autopista #México–#Cuernavaca. pic.twitter.com/NIcHVJHH3E — Santiago Delta (@Santiagod181281) June 9, 2026

Reacciones de familiares y autoridades sobre el operativo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el aseguramiento se realizó durante un operativo de revisión instalado en la autopista México-Cuernavaca, en el que participaron elementos de la corporación apoyados por binomios caninos para la inspección de las unidades.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Pablo Vázquez Camacho, los artefactos fueron puestos bajo resguardo de personal especializado del agrupamiento Zorros.

Mientras las autoridades capitalinas sostenían que los explosivos fueron localizados en las unidades inspeccionadas, representantes de los normalistas de Ayotzinapa rechazaron que los artefactos decomisados pertenecieran a los estudiantes y denunciaron que el operativo tuvo como propósito retrasar e inhibir su participación en las movilizaciones.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos calificaron como una "vergüenza" que las autoridades intentaran vincularlos con armas o explosivos.

María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, aseguró que los padres y estudiantes únicamente transportaban herramientas de trabajo, como marros y carretillas, y acusó al Gobierno de pretender difamarlos para restar apoyo social a su movimiento.

"Las armas que tenemos son el coraje y la indignación por no saber dónde están nuestros hijos", expresó al denunciar que los estudiantes y familiares fueron sometidos a revisiones sin que previamente se les informara de los motivos del operativo.

Tlatempa Bello afirmó que los familiares mantienen su exigencia de verdad y justicia y advirtió que no permitirán que se les criminalice.

Incluso sostuvo que el operativo les hizo pensar que las autoridades pretendían sembrar evidencias para desacreditar la lucha que mantienen desde hace más de una década para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Los padres de familia también acusaron indiferencia de las autoridades federales frente al caso Ayotzinapa. Señalaron que la falta de resultados en las investigaciones los ha obligado a mantener las movilizaciones y a incrementar la presión pública para exigir avances en el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acusó que el despliegue policial montado en la caseta de Tlalpan tuvo como propósito obstaculizar el ingreso de los familiares a la Ciudad de México.

"A estas madres les tiene un temor muy grande el gobierno", afirmó al cuestionar el operativo implementado por las autoridades capitalinas. Pese a las revisiones y los retrasos, sostuvo que los familiares mantendrán sus movilizaciones para exigir avances en las investigaciones. "Nada nos va a detener, vamos a seguir adelante", advirtió.

Asimismo, criticó el rumbo que ha tomado la indagatoria del caso Ayotzinapa y aseguró que las autoridades han abandonado líneas de investigación relevantes.

"Ya no podemos pedirles más líneas de investigación porque no las tienen; están haciendo un puerquero con las líneas de investigación que dejaron los expertos", sostuvo en referencia a los hallazgos y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos trabajos y conclusiones continúan respaldando los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Por su parte, Isidoro Vicario, representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que el operativo representó una restricción al derecho de organización y libre manifestación.

Recordó que los padres de familia y estudiantes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una jornada de protestas encaminada a exigir verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, por lo que demandó a las autoridades garantizar el libre tránsito de los contingentes y evitar cualquier acción que inhiba las movilizaciones.

Desde el Antimonumento +43, integrantes del movimiento denunciaron que el operativo representó un intento por limitar una jornada de protesta que contempla movilizaciones durante esta semana para exigir avances en las investigaciones y la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.

La presencia de los normalistas coincidió con una nueva jornada de movilizaciones de la CNTE. Integrantes del magisterio disidente bloquearon Paseo de la Reforma y Bucareli, mientras otro contingente se concentró en Avenida Chapultepec y Balderas, provocando afectaciones en algunos de los principales corredores viales de la capital.

Como parte de sus acciones de protesta, grupos de manifestantes también acudieron a las instalaciones de Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión en busca de que se visualicen sus demandas públicamente para exponer sus reclamos al Gobierno federal.

Las movilizaciones también generaron inconformidad entre comerciantes, empresarios y trabajadores del Centro Histórico, quienes denunciaron pérdidas económicas derivadas del plantón magisterial que desde hace más de dos semanas ocupa calles y plazas del primer cuadro de la ciudad.

Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio, advirtió que cientos de pequeños negocios enfrentan dificultades para cubrir nóminas, rentas e impuestos debido a la caída de ventas registrada desde el inicio de las movilizaciones.

Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades y a los dirigentes magisteriales para alcanzar acuerdos que permitan liberar las vialidades y recuperar la actividad económica.