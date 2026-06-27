Por el Mundial 2026, buscan reducir tiempos de visa y ampliar atención en consulados

Cuando México entra en la recta final de su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fortalecer los mecanismos de atención consular para personas extranjeras interesadas en viajar al país y asistir a los partidos que aún se disputarán en territorio nacional.

El documento, avalado por senadores y diputados en la comisión que preside el senador Alejandro Murat Hinojosa, no plantea crear nuevos mecanismos migratorios ni flexibilizar los requisitos para obtener una visa mexicana.

Su propósito es dar seguimiento a las acciones que la Cancillería ya implementó y pedir que se mantengan durante el cierre de la actividad mundialista en México.

El dictamen argumenta que el objetivo es fortalecer la capacidad de atención de la red consular durante la recta final de los partidos del Mundial en México, mediante la agilización de trámites y sin modificar los requisitos legales para la expedición de visas.

Acciones oficiales para atención consular durante el Mundial 2026

Para ello, los legisladores proponen reducir los tiempos de espera, ampliar horarios y ventanillas de atención en embajadas y consulados, fortalecer la plataforma "MiConsulado" y acelerar la resolución de solicitudes durante los periodos de mayor demanda.

La comisión reconoció que la SRE ya puso en marcha diversas medidas con motivo del Mundial 2026, entre ellas la asignación de citas prioritarias para personas con boletos oficiales, mecanismos especiales de atención consular y la difusión de información en varios idiomas a través de la red diplomática mexicana.

Asimismo, recordó que las personas originarias de países que requieren visa mexicana pueden ingresar al país sin tramitar una adicional cuando cuentan con visa o residencia permanente vigente de Estados Unidos, Canadá, algún país del Espacio Schengen o Japón, disposición aplicada para facilitar la movilidad internacional durante el torneo.

El documento también señala que el reto consular durante el torneo no se encuentra en la existencia de controles migratorios, considerados indispensables para garantizar la seguridad y legalidad del ingreso, sino en la eficiencia del procedimiento ante incrementos extraordinarios en la demanda.

Asimismo, precisa que la Cancillería ya puso en marcha acciones para facilitar los trámites de visa durante el Mundial 2026, por lo que el exhorto se enmarca en las facultades de seguimiento parlamentario para respaldar el fortalecimiento de esos mecanismos mientras México continúe como sede del torneo.