Marina del Pilar y Maru Campos, en la mira: ¿por qué las acusan de "traición a la patria"?

Los conceptos soberanía y traición a la Paria, se han repetido en varias ocaciones este 2026: el motivo, diversas disputas políticas mexicanas por presuntas colaboraciones con el gobierno de Estados Unidos.

La última vez que se puso sobre la mesa este tema fue esta semana, cuando se revelaron presuntos audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar en los ofrecía colaboración con el Buró Federal de Investigaciones, (FBI por sus siglas en ingles) a cambio de recuperar su Visa.

Esta situación recordó en la memoria colectiva el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien en abril de 2026 fue acusada se traición a la patria por colaborar con el FBI y agencias de Estados Unidos para desmantelar un laboratorio clandestino.

Pero ¿en qué se parecen estos casos? ¿Marina o Maru cometieron el delito de traición a la Patria? En Ovaciones te explicamos.

¿Marina del Pilar y Maru Campos traicionaron a la patria?

Para aclarar esta pregunta vamos comenzar a explicar que el articulo 123 del Código Penal Federal establece castigos por cometer el delito de traición a la patria.

La ley detalla que las acciones que cuentan como traición al Patria son:

Ayuda a someter a México ante un gobierno o persona extranjera.

Toma parte en actos de guerra contra México siguiendo órdenes de otro país.

Oculta o ayuda a espías extranjeros.

Da información o consejos a extranjeros para guiar una posible invasión del territorio nacional.

Destruye o quita las señales que marcan los límites del territorio mexicano

Se castiga con prisión de 5 a 40 años a quien realice actos contra la soberanía nacional, ayude a un gobierno extranjero, participe en acciones bélicas contra México o ayude a una invasión

Caso Maru Campos

En el caso de la gobernadora de Chihuahua, hay una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República, porque se descubrió que elementos del FBI habían perdido la vida al participar en el operativo que se hizo en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio.

Si bien, la investigación no está llevándose contra la gobernadora Maru Campos, sí se busca a quien autorizó que los elementos participen, pues según la panista, ella no tenía conocimiento de nada.

Por los hechos el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció a su cargo el 27 de abril de 2026. Sin embargo, fue citado a declarar por la FGR para aclarar el caso.

Hasta el momento no se tiene una resolución sobre quién permitió a los agentes pasar y participar en un operativo, pues eso sí ameritaría el delito de traición a la Patria.

? Arropada por el PAN, Maru Campos acudió a instalaciones de la FGR en Ciudad de México para declarar sobre el caso de agentes de la CIA en Chihuahua. Acusa persecución política y compara su caso con el de Rocha



#MILENIO17h con @hzamarronpic.twitter.com/wceI25DRsp — Milenio Televisión (@mileniotv) May 28, 2026

Caso Marina del Pilar

En el caso de Marina del Pilar, en junio se reveló el primer audio en el que presuntamente negociaría evitar sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, en la segunda grabación se daría a entender que el FBI ya está perdiendo la paciencia, por la presunta poca cooperación de la gobernadora.

Marina del Pilar aclaró este 15 de julio no sólo que sí se trata de su voz, sino que fue víctima de una trampa del ex gobernador Jaime Bonilla, quien presuntamente la habría contactado con personas de las autoridades de Estados Unidos para recuperar su visa.

En la conferencia señaló que ella no compartió información que violaran la seguridad nacional, puesto que no tiene acceso a ella y que jamás traicionaría a la Patria porque ella es leal al pueblo de México y de Baja California.

Por este hecho, aún no hay una investigación oficial; sin embargo, sigue en lols reflectores.