¿Por qué dejaron libre al ex director de Pemex? La carta de su esposa fue clave en la decisión

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, saldrá del penal de Atlacholoaya después de que una jueza autorizara modificar las medidas cautelares que le habían sido impuestas dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de violencia familiar.

La decisión le permitirá continuar el procedimiento fuera de prisión; sin embargo, esto no significa que haya sido absuelto ni que el caso haya concluido, ya que las investigaciones y el proceso judicial siguen en curso.

¿Por qué dejarán libre al ex director de Pemex?

La salida de Rodríguez Padilla no responde a una absolución ni a que se hayan retirado los cargos en su contra. Lo que ocurrió fue que la jueza determinó sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares, al considerar que el proceso puede continuar sin que el ex director permanezca recluido.

Durante la audiencia, la defensa presentó diversos argumentos para solicitar el cambio de medida. Entre ellos se encontraba una carta de perdón firmada por su esposa, María Felicia Jiménez, así como un acuerdo relacionado con la reparación del daño.

En la carta aseguró que ambos se reconciliaron y pidió que se detuvieran las investigaciones abiertas en Morelos y la Ciudad de México, argumentó que mantener el proceso afecta a su familia, que no desea continuar con el caso y que no tiene ninguna reclamación legal contra el ex director de Pemex.

La jueza tomó en cuenta este escrito para modificar la medida cautelar, aunque el proceso penal sigue en curso.

¿Qué sigue para Víctor Rodríguez Padilla?

Con el cambio de medidas cautelares, el ex director de Pemex podrá abandonar el penal de Atlacholoaya, pero deberá cumplir las condiciones que le impuso la autoridad judicial y permanecerá sujeto al proceso penal hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

¿Qué medidas deberá cumplir?

Como parte del cambio de medidas cautelares, el ex director de Pemex tendrá que cumplir diversas obligaciones para permanecer en libertad.

Entre ellas destacan:

Presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

ante la autoridad judicial. No acercarse ni tener comunicación con la víctima y su hijo.

ni tener comunicación con la víctima y su hijo. No salir del país sin autorización del juez.

del país sin autorización del juez. Cumplir cualquier otra condición que determine el juzgado durante el desarrollo del proceso.

Si incumple alguna de estas medidas, el juez puede revocar el beneficio y ordenar nuevamente su ingreso a prisión.