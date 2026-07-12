¿Por qué la Secretaría de Anticorrupción multó a la FMF?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó con 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF) por incumplir, dijo, la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el sistema FAN ID.

La resolución determinó que la FMF, mejor conocida como la Femexfut, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, cometió dos infracciones.

La primera, que no informó de manera adecuada a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles.

Ello, porque la FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el "FAN ID", pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles.

Infracciones detectadas en el tratamiento de datos personales

"Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso", aseveró la dependencia.

Y dos, porque el organismo deportivo "no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles".

Por lo que la Secretaría Anticorrupción señaló que, para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento.

"La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento", acusó la dependencia federal.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que la autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.

Sostuvo que el monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

"Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.

"Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente", se observó.

Empero, en caso de que ello ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.

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